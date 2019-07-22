Конференция по геологоразведке пройдет в Санкт-Петербурге в октябре 2019 года

Вчера

Этой осенью в Санкт-Петербурге пройдет конференция для специалистов геологоразведочной отрасли под названием «20 лет инноваций в геологоразведке», которая состоится 7–8 октября 2019 года, сообщает minexrussia.com.

В конференции примут участие руководители крупных компаний, главные инженеры, главные конструкторы и технологи крупнейших буровых подрядчиков России и стран СНГ.

Программа конференции «20 лет инноваций в разведке» рассчитана на два дня пленарных заседаний и тематических дискуссий. Мероприятие будет проходить в форме лекций и дискуссий - организаторы и участники выступят с докладами, расскажут о своих достижениях в геологической сфере, выявят проблемы отрасли, каждый сможет задать вопросы и проконсультироваться с более опытными коллегами.

Организаторы мероприятия считают, что участники и гости смогут наладить партнерские отношения, что необходимо для расширения отрасли геологоразведки, у которой пока нет собственных органов регуляции.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург