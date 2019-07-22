Конференция по геологоразведке пройдет в Санкт-Петербурге в октябре 2019 года

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

Конференция по геологоразведке пройдет в Санкт-Петербурге в октябре 2019 года

Вчера
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Этой осенью в Санкт-Петербурге пройдет конференция для специалистов геологоразведочной отрасли под названием «20 лет инноваций в геологоразведке», которая состоится 7–8 октября 2019 года, сообщает minexrussia.com.
В конференции примут участие руководители крупных компаний, главные инженеры, главные конструкторы и технологи крупнейших буровых подрядчиков России и стран СНГ.
Программа конференции «20 лет инноваций в разведке» рассчитана на два дня пленарных заседаний и тематических дискуссий. Мероприятие будет проходить в форме лекций и дискуссий - организаторы и участники выступят с докладами, расскажут о своих достижениях в геологической сфере, выявят проблемы отрасли, каждый сможет задать вопросы и проконсультироваться с более опытными коллегами.
Организаторы мероприятия считают, что участники и гости смогут наладить партнерские отношения, что необходимо для расширения отрасли геологоразведки, у которой пока нет собственных органов регуляции.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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