ЭПЛ заняла первое место в конкурсе «100 лучших предприятий России»

Вчера

Компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» стала лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий России», победив в номинации «За инновации и развитие», сообщает Комсомольская правда.





Фото: ЭПЛ









В конкурсе оценивались несколько критериев, такие как масштаб работы компании, оборудование, внедрение инновационных технологий и инициатив и многое другое, говорится в сообщении. По всем критериям ЭПЛ получила высшую оценку. Представителям компании были вручены диплом и медаль «За инновации и развитие».

