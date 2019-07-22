ЭПЛ заняла первое место в конкурсе «100 лучших предприятий России»

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

ЭПЛ заняла первое место в конкурсе «100 лучших предприятий России»

Вчера
Новости

Компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» стала лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий России», победив в номинации «За инновации и развитие», сообщает Комсомольская правда.

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               Фото: ЭПЛ


В конкурсе оценивались несколько критериев, такие как масштаб работы компании, оборудование, внедрение инновационных технологий и инициатив и многое другое,  говорится в сообщении. По всем критериям ЭПЛ получила высшую оценку. Представителям компании были вручены диплом и медаль «За инновации и развитие».   
В начале этого года ЭПЛ ввела «Код ЭПЛ», который является гарантией подлинности изделий. Это уникальный зашифрованный код, который нанесен на каждое изделие, созданное фирмой. Благодаря такому коду на сайте компании можно получить сертификат достоверности, в котором указана вся информация об изделии. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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