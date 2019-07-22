GIA сертифицировал куртку из бриллиантов за 10 млн долларов - СМИ

В сообщении говорится, что Геммологический институт Америки (gemological Institute of America, GIA) сертифицировал 99% использованных бриллиантов.
В своем интервью агентству Фарра Грей заявил: «Куртка украшена бриллиантами, 99% из которых были сертифицированы GIA. Автор творения - Питер Марко. Это действительно единственная в своем роде художественная инсталляция и предмет роскоши стоимостью $10 млн!»
Куртка выполнена из 100% черной кожи питона.
Посмотреть изделие можно только по предварительной записи, деньги от продажи пойдут в благотворительные организации.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург