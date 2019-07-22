Всемирный совет по золоту выпустил обзор за 2019 год

Вчера

Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) опубликовал свой обзор по запасам золота в центральных банках в 2019 году, который указывает на сохраняющийся устойчивый спрос со стороны центральных банков на золото в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Другие примечательные моменты обзора содержат информацию о том, что, как утверждают 11% опрошенных центральных банков зарождающихся рынков и развивающихся экономик, они намерены увеличить свои золотые резервы в течение следующих 12 месяцев. Это похоже на прошлогодние приобретения, когда 12% из 155 таких центральных банков скупали золото. Это привело к тому, что спрос на золото среди центральных банков составил 651 тонну, что является самым высоким уровнем за всю историю нынешней международной валютной системы.

Согласно обзору Всемирного совета по золоту, запланированные закупки обусловлены более высокими экономическими рисками, связанными с резервными валютами. В нем также отмечается, что 39% центральных банков развивающихся стран ссылаются на ожидаемые изменения в международной валютной системе, утверждая, что это имеет отношение к их решению о владении золотом; и что, как ожидают 38% таких центральных банков, глобальные золотовалютные резервы останутся неизменными; при этом ни один центральный банк не считает, что глобальные запасы золота уменьшатся.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

