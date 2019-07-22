Всемирный совет по золоту выпустил обзор за 2019 год

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

Всемирный совет по золоту выпустил обзор за 2019 год

Вчера
Новости

world_gold_council_logo.pngВсемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) опубликовал свой обзор по запасам золота в центральных банках в 2019 году, который указывает на сохраняющийся устойчивый спрос со стороны центральных банков на золото в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Другие примечательные моменты обзора содержат информацию о том, что, как утверждают 11% опрошенных центральных банков зарождающихся рынков и развивающихся экономик, они намерены увеличить свои золотые резервы в течение следующих 12 месяцев. Это похоже на прошлогодние приобретения, когда 12% из 155 таких центральных банков скупали золото. Это привело к тому, что спрос на золото среди центральных банков составил 651 тонну, что является самым высоким уровнем за всю историю нынешней международной валютной системы.
Согласно обзору Всемирного совета по золоту, запланированные закупки обусловлены более высокими экономическими рисками, связанными с резервными валютами. В нем также отмечается, что 39% центральных банков развивающихся стран ссылаются на ожидаемые изменения в международной валютной системе, утверждая, что это имеет отношение к их решению о владении золотом; и что, как ожидают 38% таких центральных банков, глобальные золотовалютные резервы останутся неизменными; при этом ни один центральный банк не считает, что глобальные запасы золота уменьшатся.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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