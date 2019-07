Reliance Industries обеспечит присутствие американских брендов Tiffany & Co и Tory Burch в Индии

Вчера

Reliance Brands, дочерняя компания Reliance Industries, подписала соглашение о поставке в Индию продукции знаменитого американского ювелирного бренда Tiffany & Co. Помимо Tiffany & Co., Reliance Brands подписала контракт с американским брендом стиля жизни Tory Burch о его приходе в Индию. Оба бренда будут представлены в торговом центре Jio World Center в Мумбаи, открытие которого запланировано на апрель следующего года, сообщает газета Economic Times.

В настоящее время Reliance Brands продает в Индии продукцию таких марок роскоши, как Ermenegildo Zegna, Brooks Brothers и Bally. Это будет третьей попыткой Tiffany & Co. наладить свое присутствие на индийском рынке. Первая договоренность этой компании о франчайзинге с местным ювелирным брендом оказалась неудачной. Помимо США, магазины Tiffany представлены в Китае, Австралии, Канаде, Франции, Великобритании, Гонконге, Японии и ОАЭ.

Tory Burch, бренд, принадлежащий его основательнице дизайнеру Тори Бёрч (Tory Burch) и ею же управляемый, продает в розницу женскую одежду, обувь, сумки и другие аксессуары, а его продукцию можно найти в специализированных магазинах по всему миру, включая Saks Fifth Avenue, Harrods, Bergdorf Goodman, Bloomingdale's и Nordstrom.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished