Reliance Industries обеспечит присутствие американских брендов Tiffany & Co и Tory Burch в Индии

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

Reliance Industries обеспечит присутствие американских брендов Tiffany & Co и Tory Burch в Индии

Вчера
Новости

reliance_industries_logo.pngReliance Brands, дочерняя компания Reliance Industries, подписала соглашение о поставке в Индию продукции знаменитого американского ювелирного бренда Tiffany & Co. Помимо Tiffany & Co., Reliance Brands подписала контракт с американским брендом стиля жизни Tory Burch о его приходе в Индию. Оба бренда будут представлены в торговом центре Jio World Center в Мумбаи, открытие которого запланировано на апрель следующего года, сообщает газета Economic Times.
В настоящее время Reliance Brands продает в Индии продукцию таких марок роскоши, как Ermenegildo Zegna, Brooks Brothers и Bally. Это будет третьей попыткой Tiffany & Co. наладить свое присутствие на индийском рынке. Первая договоренность этой компании о франчайзинге с местным ювелирным брендом оказалась неудачной. Помимо США, магазины Tiffany представлены в Китае, Австралии, Канаде, Франции, Великобритании, Гонконге, Японии и ОАЭ.
Tory Burch, бренд, принадлежащий его основательнице дизайнеру Тори Бёрч (Tory Burch) и ею же управляемый, продает в розницу женскую одежду, обувь, сумки и другие аксессуары, а его продукцию можно найти в специализированных магазинах по всему миру, включая Saks Fifth Avenue, Harrods, Bergdorf Goodman, Bloomingdale's и Nordstrom.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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