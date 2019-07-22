Аукцион во Владивостоке принес компании АЛРОСА $6,5 млн

22 июля 2019

На международном аукционе во Владивостоке АЛРОСА, выставив на продажу 112 алмазов специальных размеров общим весом 1780 карат, заработала $6,5 млн.«На рынке происходит сезонное снижение активности, также наши аукционы находятся под давлением общей по отрасли коррекции спроса на алмазное сырье. В целом, наша дальневосточная площадка продолжает быть интересной и привлекательной для клиентов со всего мира. Прошедший аукцион не стал исключением: среди участников были фирмы из России, Гонконга, США, ОАЭ, Израиля, Бельгии и Индии, всего около 50 компаний», - прокомментировал итоги Евгений Агуреев, член правления, директор ЕСО АЛРОСА.В распространенном компанией пресс-релизе отмечается, что с начала 2019 года АЛРОСА провела три аукциона во Владивостоке, суммарно выручив на них около $25 млн. Следующий аукцион на этой торговой площадке пройдет в сентябре.