Аукцион во Владивостоке принес компании АЛРОСА $6,5 млн

Эксклюзив
«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института
Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...
22 июля 2019
Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации
Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России. Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...
15 июля 2019
«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам
Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...
08 июля 2019
Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»
О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...
01 июля 2019
«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.
Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...
24 июня 2019
Аукцион во Владивостоке принес компании АЛРОСА $6,5 млн
«На рынке происходит сезонное снижение активности, также наши аукционы находятся под давлением общей по отрасли коррекции спроса на алмазное сырье. В целом, наша дальневосточная площадка продолжает быть интересной и привлекательной для клиентов со всего мира. Прошедший аукцион не стал исключением: среди участников были фирмы из России, Гонконга, США, ОАЭ, Израиля, Бельгии и Индии, всего около 50 компаний», - прокомментировал итоги Евгений Агуреев, член правления, директор ЕСО АЛРОСА.
В распространенном компанией пресс-релизе отмечается, что с начала 2019 года АЛРОСА провела три аукциона во Владивостоке, суммарно выручив на них около $25 млн. Следующий аукцион на этой торговой площадке пройдет в сентябре.