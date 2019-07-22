Продажи Chow Tai Fook в сравнимых магазинах выросли на 11% в материковом Китае, но на столько же снизились в Гонконге и Макао

22 июля 2019

Операционные данные Chow Tai Fook Jewellery Group Limited за три месяца, закончившихся 30 июня 2019 года, показали, что продажи группы в сравнимых магазинах выросли на 11% в материковом Китае, но в Гонконге и Макао упали на те же 11%, как об этом сообщают СМИ.

Chow Tai Fook указывает, что на продажи на рынках Гонконга и Макао повлияла осторожность в покупках со стороны потребителей в условиях неопределенной макросреды.

В то время как общий рост розничной торговли Chow Tai Fook в материковом Китае составил 24%, что произошло в основном благодаря добавлению 115 торговых точек в этой стране, в натуральном выражении рост продаж в сравнимых магазинах снизился на 3%. Стоимость ювелирных изделий с драгоценными камнями на материке выросла на 8%, в то время как стоимость изделий из золота выросла на 12%, что объясняется увеличением среднего веса проданных изделий из золота.

В Гонконге и Макао продажи ювелирных изделий с драгоценными камнями в сравнимых магазинах снизились на 16% в течение квартала, поскольку потребители сдерживали свои расходы. Средняя продажная цена ювелирных изделий с драгоценными камнями в сравнимых магазинах составила 10 100 гонконгских долларов по сравнению с 11 000 гонконгских долларов в 1 квартале 2019 финансового года.

В течение отчетного квартала средняя продажная цена золотых изделий в материковом Китае подскочила до 4 800 гонконгских долларов ( против 3 900 гонконгских долларов в 1 квартале 2019 финансового года) и до 8 600 гонконгских долларов в Гонконге и Макао против (7 900 гонконгских долларов в 1 квартале 2019 финансового года). Средняя международная цена на золото в этот период оставалась неизменной по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В течение квартала группа открыла сеть из 115 торговых точек в материковом Китае, в том числе открыла 113 торговых точек Chow Tai Fook Jewellery, из которых 18 с самостоятельным управлением и 95 с франшизой. Три точки продажи Chow Tai Fook были открыты в Сингапуре, Корее и на Филиппинах. По состоянию на 30 июня 2019 года у группы в общей сложности насчитывалось 3 248 точек продажи.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

