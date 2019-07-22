Botswana Diamonds привлекла 250 тысяч фунтов стерлингов для финансирования геологоразведочных работ и отбора проб в ЮАР

19 июля 2019

Botswana Diamonds привлекла 250 000 фунтов стерлингов до вычета расходов путем размещения 50 млн новых обыкновенных акций для финансирования своих операций в Ботсване и Южной Африке.

В заявлении компании говорится, что эти средства будут использованы для продолжения работ по разведке алмазов в Ботсване и реализации программы отбора проб на проекте Торни Ривер (Thorny River) в Южной Африке.

Компания, занимающаяся разведкой алмазов, заявила, что средства также будут использованы для общих целей оборотного капитала, а также для ввода в коммерческое производство отвалов и гравия на руднике Марсфонтейн (Marsfontein), причем первые продажи алмазов ожидаются к четвертому кварталу 2019 года. Рудник Марсфонтейн соприкасается с проектом Торни Ривер и является его продолжением.

Недавно Botswana Diamonds заявила, что принадлежащая ей на 40% компания Vutomi получила разрешение на продажу алмазов, добытых в ходе отбора валовых проб на проекте Торни Ривер.

По состоянию на 10 июня после повторного ввода в эксплуатацию перерабатывающего завода было извлечено не менее 256 каратов необработанных алмазов.







Проект Торни Ривер Фото: Botswana Diamonds



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

