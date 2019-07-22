Китай сообщил о росте продаж ювелирных изделий в первом полугодии на 3,5%

19 июля 2019

Национальное бюро статистики Китая сообщило, что в первой половине 2019 года продажи ювелирных изделий в стране выросли на 3,5 процента в годовом исчислении.

Согласно правительственным данным, продажи золота, серебра и ювелирных изделий только в июне выросли на 7,8%, что отражает тенденцию к росту с апреля.

В марте розничные сделки по ювелирным изделиям упали на 1,2 процента, но в апреле незначительно восстановились, увеличившись на 0,4 процента.

Общий объем розничных продаж потребительских товаров в Китае вырос в первом полугодии на 8,4 процента.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

