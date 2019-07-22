Китай сообщил о росте продаж ювелирных изделий в первом полугодии на 3,5%

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

Китай сообщил о росте продаж ювелирных изделий в первом полугодии на 3,5%

19 июля 2019
Новости

national_bureau_of_statistics_of_china_logo.pngНациональное бюро статистики Китая сообщило, что в первой половине 2019 года продажи ювелирных изделий в стране выросли на 3,5 процента в годовом исчислении.
Согласно правительственным данным, продажи золота, серебра и ювелирных изделий только в июне выросли на 7,8%, что отражает тенденцию к росту с апреля.
В марте розничные сделки по ювелирным изделиям упали на 1,2 процента, но в апреле незначительно восстановились, увеличившись на 0,4 процента.
Общий объем розничных продаж потребительских товаров в Китае вырос в первом полугодии на 8,4 процента.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished