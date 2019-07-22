Президент CIBJO выступил в защиту малого бизнеса на форуме ООН

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

Президент CIBJO выступил в защиту малого бизнеса на форуме ООН

22 июля 2019
Новости

cibjo_logo.jpgПрезидент Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri), выступая на заседании Всемирного делового совета по устойчивому развитию (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD), которое состоялось на полях политического форума ООН высокого уровня по устойчивому развитию в Нью-Йорке, высказался в поддержку малых и средних предприятий.
По словам Кавальери, устойчивость экономики зависит от вклада малого и среднего бизнеса, но его субъекты слишком часто оказываются в крайне невыгодном положении по сравнению с более крупными компаниями.
«В ювелирном бизнесе это особенно иронично, потому что, хотя в торговле доминирует относительно небольшое количество крупных корпораций и брендов, занятость и собственность в подавляющем большинстве случаев формируют малые и средние предприятия, большинство из которых представляют собой семейный бизнес», - сказал Кавальери.
Он указал на необходимость нахождения возможностей для привлечения всех субъектов отрасли к обеспечению расширения потенциала бизнеса и устойчивого развития. Оставаться инклюзивным, по словам президента CIBJO, означает не ставить в невыгодное положение малые и средние предприятия.
Политический форум ООН высокого уровня по устойчивому развитию (High-level Political Forum on Sustainable Development, HLPF), который проходил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 9 по 18 июля 2019 года, является ее основной платформой мониторинга деятельности государств и других субъектов по достижению целей устойчивого развития.
CIBJO участвовала в работе HLPF в качестве представителя международного ювелирного сектора в Экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОС), который является одним из шести главных органов ООН и ключевым органом координации обзора политики, диалога и рекомендаций по экономическим, социальным и экологическим вопросам, а также реализации целей устойчивого развития.
CIBJO была удостоена специального консультативного статуса ЭКОСОС в 2006 году, и в том же году присоединилась к Глобальному договору ООН - глобальной сети устойчивых компаний и организаций, которые обязались привести свои стратегии и операции в соответствие с основными принципами в области прав человека, труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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