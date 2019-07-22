Президент CIBJO выступил в защиту малого бизнеса на форуме ООН

22 июля 2019

Президент Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri), выступая на заседании Всемирного делового совета по устойчивому развитию (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD), которое состоялось на полях политического форума ООН высокого уровня по устойчивому развитию в Нью-Йорке, высказался в поддержку малых и средних предприятий.

По словам Кавальери, устойчивость экономики зависит от вклада малого и среднего бизнеса, но его субъекты слишком часто оказываются в крайне невыгодном положении по сравнению с более крупными компаниями.

«В ювелирном бизнесе это особенно иронично, потому что, хотя в торговле доминирует относительно небольшое количество крупных корпораций и брендов, занятость и собственность в подавляющем большинстве случаев формируют малые и средние предприятия, большинство из которых представляют собой семейный бизнес», - сказал Кавальери.

Он указал на необходимость нахождения возможностей для привлечения всех субъектов отрасли к обеспечению расширения потенциала бизнеса и устойчивого развития. Оставаться инклюзивным, по словам президента CIBJO, означает не ставить в невыгодное положение малые и средние предприятия.

Политический форум ООН высокого уровня по устойчивому развитию (High-level Political Forum on Sustainable Development, HLPF), который проходил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 9 по 18 июля 2019 года, является ее основной платформой мониторинга деятельности государств и других субъектов по достижению целей устойчивого развития.

CIBJO участвовала в работе HLPF в качестве представителя международного ювелирного сектора в Экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОС), который является одним из шести главных органов ООН и ключевым органом координации обзора политики, диалога и рекомендаций по экономическим, социальным и экологическим вопросам, а также реализации целей устойчивого развития.

CIBJO была удостоена специального консультативного статуса ЭКОСОС в 2006 году, и в том же году присоединилась к Глобальному договору ООН - глобальной сети устойчивых компаний и организаций, которые обязались привести свои стратегии и операции в соответствие с основными принципами в области прав человека, труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

