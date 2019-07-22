De Beers снижает план производства на фоне сокращения добычи алмазов во втором квартале до 7,7 млн каратов

19 июля 2019

Корпорация Anglo American пересмотрела в сторону понижения производственный план De Beers на год до примерно 31 млн каратов по сравнению с предыдущим планом в 31-33 млн каратов в ответ на ухудшение условий торговли.

Во втором квартале добыча алмазов De Beers упала на 14%, до 7,7 млн каратов, поскольку компания продолжает производить алмазное сырье, ориентируясь на рыночный спрос, а также в связи с тем, что ее рудник Венеция (Venetia) в Южной Африке переходит из режима работы в открытом карьере на работу подземной шахте.

Производство компании De Beers Consolidated Mines (DBCM) в Южной Африке сократилось на 44%, до 600 000 каратов, из-за сокращения объемов добычи на руднике Венеция.

Группа De Beers сообщила, что добыча компании Debswana в Ботсване сократилась на 9%, до 5,7 млн каратов алмазов.

Это связано с падением добычи на руднике Орапа (Orapa) на 23%, до 2,5 млн каратов, после запланированной остановки завода, перенесенной со второй половины года.

Компания Namdeb Holdings в Намибии также снизила добычу на 35% - до 300 000 каратов, что обусловлено переходом рудника Элизабет Бей (Elizabeth Bay) на обслуживание и ремонт в четвертом квартале 2018 года и постановкой алмазодобывающего судна Mafuta на плановое техническое обслуживание.

Объем производства De Beers в Канаде также снизился на 9%, до 1,1 млн каратов, из-за предвиденного снижения содержания алмазов в руде на руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué).

«Спрос на необработанные алмазы остается слабым из-за проблем в средней части алмазопровода, связанных с высокими товарными запасами бриллиантов, и из-за проявления на рынке осторожности ввиду макроэкономической неопределенности, включая торговую напряженность между США и Китаем», - отмечает корпорация Anglo American, которой принадлежит 85% акций De Beers.

Во втором квартале этого года De Beers продала 9 млн каратов алмазов за три цикла продаж по сравнению с 10 млн каратов за то же количество циклов продаж во втором квартале 2018 года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

