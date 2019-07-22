АЛРОСА опубликовала результаты работы за 2 квартал и 6 месяцев 2019 года

Эксклюзив
«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института
Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...
22 июля 2019
Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации
Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России. Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...
15 июля 2019
«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам
Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...
08 июля 2019
Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»
О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...
01 июля 2019
«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.
Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...
24 июня 2019
АЛРОСА опубликовала результаты работы за 2 квартал и 6 месяцев 2019 года
За первое полугодие добыча также выросла на 10% по отношению к первому полугодию 2018 года и составила 17,6 млн каратов благодаря вводу в строй Верхне-Мунского рудника, росту добычи на «Удачном» и увеличению обработки руды с трубки «Ботуобинская».
Согласно сообщению компании, продажи алмазов во втором квартале 2019 года в натуральном выражении составили 8,3 млн каратов, снизившись на 22% по сравнению с предыдущим кварталом и на 8% по сравнению со вторым кварталом 2018 года «на фоне снижения спроса, обусловленного сохраняющимся избыточным уровнем запасов алмазно-бриллиантовой продукции в гранильном секторе и ритейле, а также продолжающимися сложностями с привлечением доступного финансирования индийского ограночного бизнеса».
Указанные причины, отмечает АЛРОСА, оказали влияние и на сокращение продаж алмазов в первом полугодии до 18,9 млн каратов, что на 16% ниже, чем в первом полугодии 2018 года. Продажи алмазов в стоимостном выражении во втором квартале составили $796 млн, снизившись на 19% по отношению к первому кварталу 2019 года и на 25% по сравнению со вторым кварталом 2018 года. Продажи компании в первом полугодии 2019 года составили $1 784 млн, что на 32% ниже аналогичного показателя 2018 года.