АЛРОСА опубликовала результаты работы за 2 квартал и 6 месяцев 2019 года

18 июля 2019

Во втором квартале этого года Группа АЛРОСА увеличила добычу алмазов на 14% по сравнению со вторым кварталом прошлого года, доведя ее до 9,7 млн каратов, что связано с сезонным возобновлением производства на россыпных месторождениях.За первое полугодие добыча также выросла на 10% по отношению к первому полугодию 2018 года и составила 17,6 млн каратов благодаря вводу в строй Верхне-Мунского рудника, росту добычи на «Удачном» и увеличению обработки руды с трубки «Ботуобинская».Согласно сообщению компании, продажи алмазов во втором квартале 2019 года в натуральном выражении составили 8,3 млн каратов, снизившись на 22% по сравнению с предыдущим кварталом и на 8% по сравнению со вторым кварталом 2018 года «на фоне снижения спроса, обусловленного сохраняющимся избыточным уровнем запасов алмазно-бриллиантовой продукции в гранильном секторе и ритейле, а также продолжающимися сложностями с привлечением доступного финансирования индийского ограночного бизнеса».Указанные причины, отмечает АЛРОСА, оказали влияние и на сокращение продаж алмазов в первом полугодии до 18,9 млн каратов, что на 16% ниже, чем в первом полугодии 2018 года. Продажи алмазов в стоимостном выражении во втором квартале составили $796 млн, снизившись на 19% по отношению к первому кварталу 2019 года и на 25% по сравнению со вторым кварталом 2018 года. Продажи компании в первом полугодии 2019 года составили $1 784 млн, что на 32% ниже аналогичного показателя 2018 года.