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Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

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«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

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24 июня 2019

Cинтетические бриллианты не вдохновляют ювелиров – генеральный директор De Beers Jewellers

19 июля 2019
Новости

de_beers_jewellers_logo.pngСинтетические бриллианты, в отличие от природных, не вдохновляют ювелиров на творчество, утверждает Франсуа Делаж (François Delage), генеральный директор De Beers Jewellers.
«Природный бриллиант с присущей ему редкостью и бесценностью всегда будет «героем» в ювелирном изделии. Ювелиры с мировым именем сосредотачивают свою творческую энергию на изготовлении драгоценностей с природными бриллиантами, потому что естественная красота и уникальность каждого камня придают им вдохновение и индивидуальную творческую энергию, которые синтетические не несут в себе», - приводит Francetvinfo слова Делаж.
Как утверждают в De Beers Group, возможности предложения синтетических бриллиантов потенциально не ограничены, но они являются отличной от природных камней товарной категорией, поскольку не имеют альтернативного потенциала. Природные бриллианты используются для обозначения самых ценных эмоций и жизненных моментов, потому что они ценны по своей сути. Синтетические бриллианты не имеют долговременной ценности и поэтому не используются в аналогичных целях, указывают в компании.
Там отмечают при этом, что урок, извлеченный из торговли синтетическими рубинами, изумрудами и сапфирами, показывает, что, когда производство синтетических версий увеличивалось, стоимость выращенных в лабораторных условиях камней снижалась, а цена на природные драгоценные камни продолжала расти.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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