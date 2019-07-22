ZCDC обдумывает проведение проверки образа жизни сотрудников после разграбления алмазов

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

ZCDC обдумывает проведение проверки образа жизни сотрудников после разграбления алмазов

19 июля 2019
Новости

news_19072019_zcdc.pngКак сообщает местный еженедельник, зимбабвийская алмазодобывающая компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) собирается проверить образ жизни своих сотрудников после случаев разграбления алмазов в Маранге.
«Мы… осуществляем многоуровневое всестороннее наблюдение и тщательную проверку сотрудников, включая проверки их образа жизни, - сказал исполняющий обязанности генерального директора ZCDC Роберто ди Претто (Roberto di Pretto). - Безопасность в районе [Маранге] укрепляется за счет дополнительных технологических систем с целью ее повышения до стандартов мирового уровня на круглосуточной основе».
В январе 2019 года у ZCDC было украдено большое количество алмазной руды бандой вооруженных людей в военной форме. Еще одно ограбление произошло 1 апреля.
В мае прошлого года ZCDC уволила семерых руководителей, в том числе главного исполнительного директора Морриса Мпофу (Morris Mpofu), которого недавно арестовали за то, что он рекомендовал бывшему осужденному, занесенному в черный список, покупать алмазы у национальной корпорации по сбыту полезных ископаемых Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ).
Этот шаг должен был восстановить доверие общественности и рынка после сообщений о коррупции в компании.
ZCDC планирует довести добычу алмазов до 4,1 млн каратов в этом году с 2,8 млн каратов в 2018 году.
В прошлом году компания превысила план добычи в 2,4 млн каратов, несмотря на проблемы, которые затронули горнодобывающий сектор в последнем квартале 2018 года, включая дефицит топлива и ограниченное количество иностранной валюты.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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