ZCDC обдумывает проведение проверки образа жизни сотрудников после разграбления алмазов

19 июля 2019

Как сообщает местный еженедельник, зимбабвийская алмазодобывающая компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) собирается проверить образ жизни своих сотрудников после случаев разграбления алмазов в Маранге.

«Мы… осуществляем многоуровневое всестороннее наблюдение и тщательную проверку сотрудников, включая проверки их образа жизни, - сказал исполняющий обязанности генерального директора ZCDC Роберто ди Претто (Roberto di Pretto). - Безопасность в районе [Маранге] укрепляется за счет дополнительных технологических систем с целью ее повышения до стандартов мирового уровня на круглосуточной основе».

В январе 2019 года у ZCDC было украдено большое количество алмазной руды бандой вооруженных людей в военной форме. Еще одно ограбление произошло 1 апреля.

В мае прошлого года ZCDC уволила семерых руководителей, в том числе главного исполнительного директора Морриса Мпофу (Morris Mpofu), которого недавно арестовали за то, что он рекомендовал бывшему осужденному, занесенному в черный список, покупать алмазы у национальной корпорации по сбыту полезных ископаемых Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ).

Этот шаг должен был восстановить доверие общественности и рынка после сообщений о коррупции в компании.

ZCDC планирует довести добычу алмазов до 4,1 млн каратов в этом году с 2,8 млн каратов в 2018 году.

В прошлом году компания превысила план добычи в 2,4 млн каратов, несмотря на проблемы, которые затронули горнодобывающий сектор в последнем квартале 2018 года, включая дефицит топлива и ограниченное количество иностранной валюты.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



