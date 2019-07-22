Индийский экспорт бриллиантов в июне сократился на 19,38%

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

Индийский экспорт бриллиантов в июне сократился на 19,38%

18 июля 2019
Новости

gjepc_logo_news.pngСогласно предварительным данным, опубликованным Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), в июне этого года экспорт бриллиантов из Индии в денежном выражении составил 1,68 млрд долларов, сократившись на 19,38% по сравнению с 2,08 млрд долларов в июне 2018 года.
Импорт алмазного сырья в июне этого года сократился на 36,79%, до 969,15 млн долларов, против 1 533,23 млн долларов в июне прошлого года. В натуральном выражении импорт алмазного сырья снизился с 15,45 млн каратов в июне 2018 года до 10,91 млн каратов в июне 2019 года.
Импорт бриллиантов сократился на 24,59%, до 106,40 млн долларов, в июне 2019 года с 141,10 млн долларов в том же месяце годом ранее.
Экспорт бриллиантов в апреле-июне 2019 года сократился на 17,33%, до 5,20 млрд долларов, против 6,29 млрд долларов в те же месяцы прошлого года, тогда как импорт бриллиантов сократился на 20,11%, до 278,47 млн долларов, против 348,55 млн долларов в тот же период предыдущего года.
В течение апреля-июня 2019 года импорт необработанных алмазов снизился на 25,78%, до 3,41 млрд долларов, с 4,60 млрд долларов годом ранее. В натуральном выражении импорт сократился на 24,98% с 47,78 млн каратов в апреле-июне 2018 года до 35,84 млн каратов в тот же период текущего финансового периода.
Экспорт серебряных ювелирных изделий почти удвоился, достигнув 237,01 млн долларов США, а экспорт цветных драгоценных камней в апреле-июне 2019 года сократился на 11,82%, до 86,02 млн долларов США.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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