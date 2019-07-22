Индийский экспорт бриллиантов в июне сократился на 19,38%

18 июля 2019

Согласно предварительным данным, опубликованным Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), в июне этого года экспорт бриллиантов из Индии в денежном выражении составил 1,68 млрд долларов, сократившись на 19,38% по сравнению с 2,08 млрд долларов в июне 2018 года.

Импорт алмазного сырья в июне этого года сократился на 36,79%, до 969,15 млн долларов, против 1 533,23 млн долларов в июне прошлого года. В натуральном выражении импорт алмазного сырья снизился с 15,45 млн каратов в июне 2018 года до 10,91 млн каратов в июне 2019 года.

Импорт бриллиантов сократился на 24,59%, до 106,40 млн долларов, в июне 2019 года с 141,10 млн долларов в том же месяце годом ранее.

Экспорт бриллиантов в апреле-июне 2019 года сократился на 17,33%, до 5,20 млрд долларов, против 6,29 млрд долларов в те же месяцы прошлого года, тогда как импорт бриллиантов сократился на 20,11%, до 278,47 млн долларов, против 348,55 млн долларов в тот же период предыдущего года.

В течение апреля-июня 2019 года импорт необработанных алмазов снизился на 25,78%, до 3,41 млрд долларов, с 4,60 млрд долларов годом ранее. В натуральном выражении импорт сократился на 24,98% с 47,78 млн каратов в апреле-июне 2018 года до 35,84 млн каратов в тот же период текущего финансового периода.

Экспорт серебряных ювелирных изделий почти удвоился, достигнув 237,01 млн долларов США, а экспорт цветных драгоценных камней в апреле-июне 2019 года сократился на 11,82%, до 86,02 млн долларов США.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

