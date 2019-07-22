Gem Diamonds добыла алмаз весом 140 каратов на руднике Летсенг

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

Gem Diamonds добыла алмаз весом 140 каратов на руднике Летсенг

18 июля 2019
Новости

gem_diamonds_logo.pngКомпания Gem Diamonds заявила, что добыла высококачественный бесцветный алмаз весом 140 каратов на руднике Летсенг в Лесото.
На ее веб-сайте опубликовано краткое заявление о том, что камень был извлечен 6 июля 2019 года.
В 2018 году Gem Diamonds добыла 15 алмазов весом более 100 каратов, что является рекордом за один календарный год.
В 2018 году компания также продемонстрировала наивысшую частоту добычи алмазов массой свыше 20 каратов, причем 80% выручки ей в основном приносили алмазы весом более 10 каратов.
В 2018 году Gem Diamonds произвела 126 875 каратов алмазов на руднике Летсенг против 111 811 каратов в 2017 году.

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Алмазный рудник Летсенг                                                                                                  Фото: Gem Diamonds

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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