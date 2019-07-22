Gem Diamonds добыла алмаз весом 140 каратов на руднике Летсенг

18 июля 2019

Компания Gem Diamonds заявила, что добыла высококачественный бесцветный алмаз весом 140 каратов на руднике Летсенг в Лесото.

На ее веб-сайте опубликовано краткое заявление о том, что камень был извлечен 6 июля 2019 года.

В 2018 году Gem Diamonds добыла 15 алмазов весом более 100 каратов, что является рекордом за один календарный год.

В 2018 году компания также продемонстрировала наивысшую частоту добычи алмазов массой свыше 20 каратов, причем 80% выручки ей в основном приносили алмазы весом более 10 каратов.

В 2018 году Gem Diamonds произвела 126 875 каратов алмазов на руднике Летсенг против 111 811 каратов в 2017 году.





Алмазный рудник Летсенг Фото: Gem Diamonds





Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished