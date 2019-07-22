Всемирный алмазный конгресс: совместное пленарное заседание WFDB-IDMA намечено на ноябрь 2020 года в Гонконге

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

Всемирный алмазный конгресс: совместное пленарное заседание WFDB-IDMA намечено на ноябрь 2020 года в Гонконге

22 июля 2019
Новости

Всемирная федерация алмазных бирж (WFDB) и Международная ассоциация производителей бриллиантов (IDMA) объявили, что следующий Всемирный алмазный конгресс состоится в Гонконге 2-5 ноября 2020 года. В совместном заявлении президент WFDB Эрни Блом (Ernie Blom) и президент IDMA Ронни Вандер Линден (Ronnie VanderLinden) сказали: «Мы очень рады, что нам удалось установить даты Всемирного алмазного конгресса, который проводится каждые два года». 
Эрни Блом сообщил: «Я хотел бы поблагодарить Лоуренса Ма (Lawrence Ma), президента Гонконгской алмазной биржи, за приглашение принять WFDB и IDMA. Я уверен, что он сделает фантастическую работу, приняв нас всех. Мы просим членов наших организаций, а также участников из других областей алмазной промышленности, принять к сведению эти важные даты, поскольку Всемирный алмазный конгресс является очень важным событием, на котором обсуждаются первостепенные вопросы отрасли и решаются задачи индустрии с учетом глобального вклада и принятия совместных решений». Призывая чиновников IDMA принять участие во Всемирном алмазном конгрессе, Ронни Вандер Линден заявил: «На середину потока алмазного трубопровода оказывается наибольшее давление, которое он не испытывал в течение многих лет. Очень важно, чтобы у нас было полное присутствие членов организации со всего мира, чтобы обсудить эту проблему и то, как мы пойдем вперед».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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