Всемирный алмазный конгресс: совместное пленарное заседание WFDB-IDMA намечено на ноябрь 2020 года в Гонконге

22 июля 2019

Всемирная федерация алмазных бирж (WFDB) и Международная ассоциация производителей бриллиантов (IDMA) объявили, что следующий Всемирный алмазный конгресс состоится в Гонконге 2-5 ноября 2020 года. В совместном заявлении президент WFDB Эрни Блом (Ernie Blom) и президент IDMA Ронни Вандер Линден (Ronnie VanderLinden) сказали: «Мы очень рады, что нам удалось установить даты Всемирного алмазного конгресса, который проводится каждые два года».

Эрни Блом сообщил: «Я хотел бы поблагодарить Лоуренса Ма (Lawrence Ma), президента Гонконгской алмазной биржи, за приглашение принять WFDB и IDMA. Я уверен, что он сделает фантастическую работу, приняв нас всех. Мы просим членов наших организаций, а также участников из других областей алмазной промышленности, принять к сведению эти важные даты, поскольку Всемирный алмазный конгресс является очень важным событием, на котором обсуждаются первостепенные вопросы отрасли и решаются задачи индустрии с учетом глобального вклада и принятия совместных решений». Призывая чиновников IDMA принять участие во Всемирном алмазном конгрессе, Ронни Вандер Линден заявил: «На середину потока алмазного трубопровода оказывается наибольшее давление, которое он не испытывал в течение многих лет. Очень важно, чтобы у нас было полное присутствие членов организации со всего мира, чтобы обсудить эту проблему и то, как мы пойдем вперед».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished