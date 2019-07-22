Ученые используют алмазы для телепортации квантовой информации - СМИ

Согласно исследованию ученых из Йокогамского национального университета, опубликованному в журнале «Физика коммуникаций», алмаз может быть использован для телепортации квантовой информации, сообщает goodnewsnetwork.org.Агентство цитирует Хидео Косаку (Hideo Kosaka), профессора инженерных наук из Йокогамского национального университета и автора исследования, который заявил: «Квантовая телепортация позволяет передавать квантовую информацию в другое место в далеком космосе. Это также позволяет преобразовывать информацию в квантовую память, не раскрывая и не уничтожая хранимую квантовую информацию».Прорыв имеет большое значение для сектора информационных технологий - такая телепортация квантовой информации полностью защищена, поскольку она не излучает и не принимает волны. Новая технология - квантовая информация, записанная в алмазах - означает, что эта информация меняет свое состояние одновременно в обоих объектах независимо от того, как далеко они расположены друг от друга.