Ученые используют алмазы для телепортации квантовой информации - СМИ

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

Ученые используют алмазы для телепортации квантовой информации - СМИ

19 июля 2019
Новости

news_19072019_ynu.pngСогласно исследованию ученых из Йокогамского национального университета, опубликованному в журнале «Физика коммуникаций», алмаз может быть использован для телепортации квантовой информации, сообщает goodnewsnetwork.org.
Агентство цитирует Хидео Косаку (Hideo Kosaka), профессора инженерных наук из Йокогамского национального университета и автора исследования, который заявил: «Квантовая телепортация позволяет передавать квантовую информацию в другое место в далеком космосе. Это также позволяет преобразовывать информацию в квантовую память, не раскрывая и не уничтожая хранимую квантовую информацию».
Прорыв имеет большое значение для сектора информационных технологий - такая телепортация квантовой информации полностью защищена, поскольку она не излучает и не принимает волны. Новая технология - квантовая информация, записанная в алмазах - означает, что эта информация меняет свое состояние одновременно в обоих объектах независимо от того, как далеко они расположены друг от друга. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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