LFW и DPA вновь открывают двери для индийского дизайна ювелирных изделий

Конкурс открыт для дизайнеров ювелирных изделий с бриллиантами, связанных с ведущими ювелирными брендами по всей Индии. Победители будут выбраны жюри, которое оценит их по таким параметрам, как качество, инновации, конкурентоспособность, оригинальность и способность вывести свой бизнес на новый уровень.
Рича Сингх (Richa Singh), управляющий директор DPA в Индии, сказала: «Мы понимаем, что в нашей отрасли много талантов, не получающих признания, которого они заслуживают, и мы снова ищем создателей ювелирных украшений с бриллиантами, которые дополнят коллекции ведущих мировых дизайнеров одежды. Для молодых дизайнеров ювелирных изделий с бриллиантами это прекрасная возможность продемонстрировать роль, которую они могут сыграть в составлении повседневного модного образа. Я рада видеть диапазон проектов, представленных в этом сезоне».
Джасприт Чандок (Jaspreet Chandok), вице-президент и руководитель отдела моды IMG Reliance, сказал: «Мы в восторге от ассоциации, поскольку она открывает двери всему сообществу дизайнеров ювелирных изделий с бриллиантами для взаимодействия с Lakmé Fashion Week. Она также знакомит молодые таланты с потенциальными партнерами. Ювелирная индустрия является драйвером главного модного события в стране, и мы надеемся, что некоторые из наших открытий помогут сделать большой шаг вперед в этой отрасли».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished