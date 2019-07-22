LFW и DPA вновь открывают двери для индийского дизайна ювелирных изделий

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

LFW и DPA вновь открывают двери для индийского дизайна ювелирных изделий

19 июля 2019
Новости

news_19072019_lakme.pngLakmé Fashion Week (LFW), крупнейшая в Индии модная выставка, в сотрудничестве с Ассоциацией производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), вновь объявила об открывающейся возможности для индийских дизайнеров ювелирных изделий продемонстрировать свое мастерство. Вторая выставка «The Real Cut» («Подлинная огранка») представляет собой платформу, на которой дизайнеры ювелирных изделий с бриллиантами смогут сотрудничать с лучшими представителями современной моды. Выставка предоставит победителям возможность продемонстрировать свои дизайны вместе с ведущими модными брендами на зимнем шоу LFW 2019.
Конкурс открыт для дизайнеров ювелирных изделий с бриллиантами, связанных с ведущими ювелирными брендами по всей Индии. Победители будут выбраны жюри, которое оценит их по таким параметрам, как качество, инновации, конкурентоспособность, оригинальность и способность вывести свой бизнес на новый уровень.
Рича Сингх (Richa Singh), управляющий директор DPA в Индии, сказала: «Мы понимаем, что в нашей отрасли много талантов, не получающих признания, которого они заслуживают, и мы снова ищем создателей ювелирных украшений с бриллиантами, которые дополнят коллекции ведущих мировых дизайнеров одежды. Для молодых дизайнеров ювелирных изделий с бриллиантами это прекрасная возможность продемонстрировать роль, которую они могут сыграть в составлении повседневного модного образа. Я рада видеть диапазон проектов, представленных в этом сезоне».
Джасприт Чандок (Jaspreet Chandok), вице-президент и руководитель отдела моды IMG Reliance, сказал: «Мы в восторге от ассоциации, поскольку она открывает двери всему сообществу дизайнеров ювелирных изделий с бриллиантами для взаимодействия с Lakmé Fashion Week. Она также знакомит молодые таланты с потенциальными партнерами. Ювелирная индустрия является драйвером главного модного события в стране, и мы надеемся, что некоторые из наших открытий помогут сделать большой шаг вперед в этой отрасли».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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