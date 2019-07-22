LFW и DPA вновь открывают двери для индийского дизайна ювелирных изделий

Lakmé Fashion Week (LFW), крупнейшая в Индии модная выставка, в сотрудничестве с Ассоциацией производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), вновь объявила об открывающейся возможности для индийских дизайнеров ювелирных изделий продемонстрировать свое мастерство. Вторая выставка «The Real Cut» («Подлинная огранка») представляет собой платформу, на которой дизайнеры ювелирных изделий с бриллиантами смогут сотрудничать с лучшими представителями современной моды. Выставка предоставит победителям возможность продемонстрировать свои дизайны вместе с ведущими модными брендами на зимнем шоу LFW 2019.Конкурс открыт для дизайнеров ювелирных изделий с бриллиантами, связанных с ведущими ювелирными брендами по всей Индии. Победители будут выбраны жюри, которое оценит их по таким параметрам, как качество, инновации, конкурентоспособность, оригинальность и способность вывести свой бизнес на новый уровень.Рича Сингх (Richa Singh), управляющий директор DPA в Индии, сказала: «Мы понимаем, что в нашей отрасли много талантов, не получающих признания, которого они заслуживают, и мы снова ищем создателей ювелирных украшений с бриллиантами, которые дополнят коллекции ведущих мировых дизайнеров одежды. Для молодых дизайнеров ювелирных изделий с бриллиантами это прекрасная возможность продемонстрировать роль, которую они могут сыграть в составлении повседневного модного образа. Я рада видеть диапазон проектов, представленных в этом сезоне».Джасприт Чандок (Jaspreet Chandok), вице-президент и руководитель отдела моды IMG Reliance, сказал: «Мы в восторге от ассоциации, поскольку она открывает двери всему сообществу дизайнеров ювелирных изделий с бриллиантами для взаимодействия с Lakmé Fashion Week. Она также знакомит молодые таланты с потенциальными партнерами. Ювелирная индустрия является драйвером главного модного события в стране, и мы надеемся, что некоторые из наших открытий помогут сделать большой шаг вперед в этой отрасли».