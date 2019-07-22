Эксклюзив
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Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...
22 июля 2019
Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации
Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России. Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...
15 июля 2019
«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам
Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...
08 июля 2019
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О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...
01 июля 2019
«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.
Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...
24 июня 2019
В первом полугодии 2019 года компания Rio Tinto снизила добычу алмазов на 10%
Во вторник Rio Tinto опубликовала свои производственные показатели за три месяца, заканчивающиеся 30 июня 2019 года, объявив, что в течение второго квартала 2019 года было добыто 4,48 млн каратов алмазов, что на 3% ниже 4,63 млн каратов, произведенных за тот же период в прошлом году.
В первом полугодии добыча алмазов составила 8,28 млн каратов, что на 10% ниже уровня первого полугодия 2018 года в 9,24 млн каратов.
На руднике Даявик (Diavik) доля добычи Rio Tinto во втором квартале составила 1,19 млн каратов, что на 3% выше, чем 1,15 млн каратов, добытых во втором квартале 2018 года. Это объясняется немного более высоким содержанием алмазов в руде и бо́льшим объемом ее переработки.
Тем не менее за первые шесть месяцев 2019 года на руднике Даявик было добыто 2,20 млн каратов алмазов, что несколько ниже уровня 2,21 млн каратов, добытых за тот же период в 2018 году.
Алмазный рудник Даявик Фото: Rio Tinto
На руднике Аргайл производство алмазов во втором квартале 2019 года составило 3,29 млн каратов, что на 5% ниже, чем 3,48 млн каратов, произведенных за тот же период в 2018 году. Это связано с более низким содержанием алмазов в руде, что частично компенсировалось более высокими темпами добычи.
За первые шесть месяцев 2019 года добыча на месторождении Аргайл составила 6,08 млн каратов алмазов против 7,03 млн каратов в первом полугодии 2018 года.
Rio Tinto сообщила, что прогноз добычи алмазов на 2019 год составляет от 15 до 17 млн каратов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished