В первом полугодии 2019 года компания Rio Tinto снизила добычу алмазов на 10%

17 июля 2019

Алмазный рудник Даявик Фото: Rio Tinto

На фоне недавних новостей о готовящемся закрытии рудника Аргайл в Австралии добыча алмазов компанией Rio Tinto в первом полугодии упала на 10%.Во вторник Rio Tinto опубликовала свои производственные показатели за три месяца, заканчивающиеся 30 июня 2019 года, объявив, что в течение второго квартала 2019 года было добыто 4,48 млн каратов алмазов, что на 3% ниже 4,63 млн каратов, произведенных за тот же период в прошлом году.В первом полугодии добыча алмазов составила 8,28 млн каратов, что на 10% ниже уровня первого полугодия 2018 года в 9,24 млн каратов.На руднике Даявик (Diavik) доля добычи Rio Tinto во втором квартале составила 1,19 млн каратов, что на 3% выше, чем 1,15 млн каратов, добытых во втором квартале 2018 года. Это объясняется немного более высоким содержанием алмазов в руде и бо́льшим объемом ее переработки.Тем не менее за первые шесть месяцев 2019 года на руднике Даявик было добыто 2,20 млн каратов алмазов, что несколько ниже уровня 2,21 млн каратов, добытых за тот же период в 2018 году.На руднике Аргайл производство алмазов во втором квартале 2019 года составило 3,29 млн каратов, что на 5% ниже, чем 3,48 млн каратов, произведенных за тот же период в 2018 году. Это связано с более низким содержанием алмазов в руде, что частично компенсировалось более высокими темпами добычи.За первые шесть месяцев 2019 года добыча на месторождении Аргайл составила 6,08 млн каратов алмазов против 7,03 млн каратов в первом полугодии 2018 года.Rio Tinto сообщила, что прогноз добычи алмазов на 2019 год составляет от 15 до 17 млн каратов.