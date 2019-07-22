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24 июня 2019
Частицы минералов, классифицированные как спутники алмазов, извлечены из двух дополнительных кимберлитов на руднике Луло
Компания сообщила, что кимберлит L028 уже включен в программу оконтуривающего бурения, а кимберлит L124 будет в нее добавлен.
Lucapa и ее партнеры завершили одну и запустили следующую фазу кимберлитовой разведки на руднике Луло (Lulo) во втором квартале, чтобы найти источники ценных аллювиальных алмазов, состоящие из твердых пород. Новая программа основана на обширном техническом анализе всех результатов геологоразведочных работ на Луло на сегодняшний день, включая результаты обширной программы бурения 2018 года, которая увеличила общее число известных кимберлитов до более 100 в пределах концессии площадью 3 000 кв. км.
Алмазный рудник Луло Фото: Lucapa Diamond Company
Текущие геологоразведочные работы планируется завершить в течение 12 месяцев при сметной стоимости $ 3,3 млн.
«Как и в прошлом, Lucapa будет финансировать расходы на разведку из части своих доходов от аллювиальной горнодобывающей компании SML, работающей на руднике Луло, - говорится в сообщении Lucapa. - Программы разведки после этого будут ориентированы на результат».
Программа оконтуривающего бурения на кимберлитовой трубке L14, расположенной выше от восьмого блока добычи, началась и продолжается.
Картографирование целевых областей для отбора проб примыкающих залежей и разработка подъездных путей также продолжается в преддверии шнекового бурения с целью определения россыпных месторождений для проверки на наличие алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished