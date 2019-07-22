Tsodilo обдумывает программу отбора поверхностных проб на проекте BK16 в Ботсване

17 июля 2019

Работы на проекте BK16 Фото: Tsodilo Resources

Компания Tsodilo Resources подала заявку на продление лицензии 369/2014 на разведку сроком на два года в районе Ботсваны, в котором находится кимберлитовый проект BK16.Согласно компании, центральным элементом заявки на продление лицензии является программа отбора валовых проб с поверхности в рамках второй фазы работ, которые будут включать в себя добычу, обработку и извлечение алмазов из 20 000 метрических тонн кимберлита.В январе прошлого года компания представила обнадеживающие смоделированные данные по алмазоносности руды и стоимости алмазов для кимберлита BK16 в ходе первой фазы работ по отбору проб, которая включала в себя взятие валовой пробы объемом 2 077 тонн путем бурения скважин большого диаметра.Tsodilo сообщила, что положительные результаты первой фазы работ оправдывают переход ко второй фазе, которая ставит своей целью значительное увеличение количества каратов алмазов за счет обработки гораздо более крупной пробы, что приведет к повышению достоверности данных по алмазоносности руды и стоимости алмазов.«Фаза II является следующим шагом в развитии этой захватывающей перспективы и представляет собой важный шаг на пути к разработке этого кимберлита и созданию генератора доходов для компании, а также рабочих мест и доходов для граждан Ботсваны», - сказал исполнительный директор компании Джеймс Брухс (James Bruchs).Программа второй фазы работ будет включать в себя отбор поверхностных проб в объеме 20 000 тонн кимберлита с тем, чтобы получить от 800 до 1 600 каратов алмазов; значительно улучшить понимание алмазоносности в каратах на сто тонн; повысить точность оценки стоимости алмазов в долларах за карат; и подтвердить наличие и качество алмазов типа IIa.