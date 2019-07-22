Tsodilo обдумывает программу отбора поверхностных проб на проекте BK16 в Ботсване

Эксклюзив
«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института
Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...
22 июля 2019
Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации
Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России. Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...
15 июля 2019
«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам
Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...
08 июля 2019
Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»
О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...
01 июля 2019
«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.
Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...
24 июня 2019
Tsodilo обдумывает программу отбора поверхностных проб на проекте BK16 в Ботсване
Согласно компании, центральным элементом заявки на продление лицензии является программа отбора валовых проб с поверхности в рамках второй фазы работ, которые будут включать в себя добычу, обработку и извлечение алмазов из 20 000 метрических тонн кимберлита.
В январе прошлого года компания представила обнадеживающие смоделированные данные по алмазоносности руды и стоимости алмазов для кимберлита BK16 в ходе первой фазы работ по отбору проб, которая включала в себя взятие валовой пробы объемом 2 077 тонн путем бурения скважин большого диаметра.
Работы на проекте BK16 Фото: Tsodilo Resources
Tsodilo сообщила, что положительные результаты первой фазы работ оправдывают переход ко второй фазе, которая ставит своей целью значительное увеличение количества каратов алмазов за счет обработки гораздо более крупной пробы, что приведет к повышению достоверности данных по алмазоносности руды и стоимости алмазов.
«Фаза II является следующим шагом в развитии этой захватывающей перспективы и представляет собой важный шаг на пути к разработке этого кимберлита и созданию генератора доходов для компании, а также рабочих мест и доходов для граждан Ботсваны», - сказал исполнительный директор компании Джеймс Брухс (James Bruchs).
Программа второй фазы работ будет включать в себя отбор поверхностных проб в объеме 20 000 тонн кимберлита с тем, чтобы получить от 800 до 1 600 каратов алмазов; значительно улучшить понимание алмазоносности в каратах на сто тонн; повысить точность оценки стоимости алмазов в долларах за карат; и подтвердить наличие и качество алмазов типа IIa.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished