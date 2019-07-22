АЛРОСА и ZCDC подписали соглашение о разработке алмазных месторождений в Зимбабве

16 июля 2019

Российский алмазный гигант АЛРОСА подписал соглашение о создании совместного предприятия с национальной алмазодобывающей компанией Зимбабве Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) для разработки месторождений алмазов в Зимбабве.

Ведущий мировой производитель алмазов заявил, что он получит 70% контрольного пакета акций для разработки новых проектов, в то время как ZCDC получит оставшиеся 30%.

Новое совместное предприятие будет работать не только в рамках действующих лицензий ZCDC, но и по всей стране.

Заместитель генерального директора АЛРОСА Владимир Марченко сказал, что специалисты компании работают в Зимбабве уже более трех месяцев.

«Проекты, которые мы определили для работы в рамках СП, очень разные, часть из них начнет активную деятельность этой осенью. Из уже действующих месторождений для разработки мы предварительно рассматриваем площади, расположенные в регионе Чиманимани», - сказал он.

«В случае открытия новой перспективной площади, компания будет напрямую обращаться в Министерство шахт и развития горнорудной промышленности Зимбабве с просьбой оформить лицензию на данный участок», - говорится в сообщении АЛРОСА.

Помимо участия в геологической разведке новых месторождений, совместное предприятие в будущем будет заниматься добычей алмазов и самостоятельной продажей алмазного сырья на внешних рынках.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



