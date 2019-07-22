Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

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22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

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01 июля 2019

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Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

АЛРОСА и ZCDC подписали соглашение о разработке алмазных месторождений в Зимбабве

16 июля 2019
Новости
Российский алмазный гигант АЛРОСА подписал соглашение о создании совместного предприятия с национальной алмазодобывающей компанией Зимбабве Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) для разработки месторождений алмазов в Зимбабве.
Ведущий мировой производитель алмазов заявил, что он получит 70% контрольного пакета акций для разработки новых проектов, в то время как ZCDC получит оставшиеся 30%.
Новое совместное предприятие будет работать не только в рамках действующих лицензий ZCDC, но и по всей стране.
Заместитель генерального директора АЛРОСА Владимир Марченко сказал, что специалисты компании работают в Зимбабве уже более трех месяцев.
«Проекты, которые мы определили для работы в рамках СП, очень разные, часть из них начнет активную деятельность этой осенью. Из уже действующих месторождений для разработки мы предварительно рассматриваем площади, расположенные в регионе Чиманимани», - сказал он.
«В случае открытия новой перспективной площади, компания будет напрямую обращаться в Министерство шахт и развития горнорудной промышленности Зимбабве с просьбой оформить лицензию на данный участок», - говорится в сообщении АЛРОСА.
Помимо участия в геологической разведке новых месторождений, совместное предприятие в будущем будет заниматься добычей алмазов и самостоятельной продажей алмазного сырья на внешних рынках.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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