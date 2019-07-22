Ювелирные изделия могут быть изготовлены из переработанных драгоценных металлов, полученных из электронных отходов - СМИ

Коллекция «Double Diamond», созданная Стивеном Вебстером

Фото: stephenwebster.com

Электронные отходы содержат золото, серебро и медь, которые могут быть переработаны и использованы производителями ювелирных изделий для создания украшений в рамках их инициатив по устойчивому развитию, сообщает ft.com.Агентство ссылается на отчет ООН, который организация представила на Всемирном экономическом форуме в Давосе в этом году. В нем говорится, что тонна старых мобильных телефонов содержит примерно в 100 раз больше золота, чем тонна золотой руды.Ювелирный сектор, на который, как сообщается, приходится около половины спроса на золото и пятая часть продаж серебра, может получать больше материалов из электронных отходов, что будет способствовать развитию более устойчивой экономики.В отчете ООН говорится, что к 2050 году люди будут производить около 120 миллионов тонн электронных отходов, которые наносят вред окружающей среде и людям.Все больше ювелирных компаний выступают с инициативами по соблюдению стандартов этического сорсинга и устойчивого развития, используя переработанные материалы, в частности Chopard, которая начала использовать только золото, добытое при соблюдении всех этических норм, с июля 2018 года. Оно отвечает экологическим и этическим стандартам добычи полезных ископаемых.Кроме того, Стивен Вебстер (Stephen Webster) также создал для Swarowski линию экологически чистых ювелирных изделий из переработанного золота и синтетических алмазов.