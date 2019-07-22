Эксклюзив

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22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

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15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

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«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

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24 июня 2019

Ювелирные изделия могут быть изготовлены из переработанных драгоценных металлов, полученных из электронных отходов - СМИ

18 июля 2019
Новости

Электронные отходы содержат золото, серебро и медь, которые могут быть переработаны и использованы производителями ювелирных изделий для создания украшений в рамках их инициатив по устойчивому развитию, сообщает ft.com.
Агентство ссылается на отчет ООН, который организация представила на Всемирном экономическом форуме в Давосе в этом году. В нем говорится, что тонна старых мобильных телефонов содержит примерно в 100 раз больше золота, чем тонна золотой руды.
Ювелирный сектор, на который, как сообщается, приходится около половины спроса на золото и пятая часть продаж серебра, может получать больше материалов из электронных отходов, что будет способствовать развитию более устойчивой экономики.
В отчете ООН говорится, что к 2050 году люди будут производить около 120 миллионов тонн электронных отходов, которые наносят вред окружающей среде и людям.
Все больше ювелирных компаний выступают с инициативами по соблюдению стандартов этического сорсинга и устойчивого развития, используя переработанные материалы, в частности Chopard, которая начала использовать только золото, добытое при соблюдении всех этических норм, с июля 2018 года. Оно отвечает экологическим и этическим стандартам добычи полезных ископаемых.
Кроме того, Стивен Вебстер (Stephen Webster) также создал для Swarowski линию экологически чистых ювелирных изделий из переработанного золота и синтетических алмазов.

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                                       Коллекция «Double Diamond», созданная Стивеном Вебстером
                                       Фото: stephenwebster.com


Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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