Конгресс ICA пройдет в Бангкоке в октябре

Прида Тьясуван (PridaTiasuwan), председатель Конгресса ICA 2019, сказал: «Поскольку Бангкок является крупнейшим в мире центром торговли и обработки цветных камней, у нас есть огромная возможность донести информацию о цветных камнях до мировой аудитории».
На конгрессе ICE будут обсуждаться темы рубинов и драгоценных камней, добыча полезных ископаемых, новые технологии, продажи миллениалам, дизайн, тенденции рынка, социальная ответственность, освещение в СМИ, розничная торговля и другие вопросы.
Делегаты Конгресса получат возможность посетить центры торговли цветными драгоценными камнями в Таиланде.
Отель «Shangri-La», Бангкок Фото: Shangri-La Hotel
Район Силом в Бангкоке является домом для сотен торговцев драгоценными камнями, в то время как Чантабури на юго-востоке Таиланда является крупным центром огранки камней и может похвастаться большим рынком драгоценных камней, который открыт в выходные дни.
У делегатов также будет возможность присоединиться к организованным Конгрессом турам в Чантабури; на исторические шахты Могок в Мьянме; на Нефритовый рынок Гуанчжоу и в северный Таиланд после окончания Конгресса.
Во время Конгресса Руководящий комитет ICA запланировал захватывающие мероприятия, такие как турнир по теннису и гольфу, круиз с ужином и вечер «Gala Ruby».
Кроме того, будет организован конкурс плаката 2019 года, основной темой которого является «Драгоценный камень - настоящее сокровище, за которое можно держаться». ICA приглашает дизайнеров со всего мира принять участие в создании плаката с изображением какого-либо ювелирного изделия с цветными камнями. Для более подробной информации можно посетить сайт: www.gemstone.org. Прием эскизов завершится 20 сентября 2019 года. Заявки следует направлять Иегуде Кассифу (Yehuda Kassif) по электронной почте: kassifus@yahoo.com.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished