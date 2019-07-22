Конгресс ICA пройдет в Бангкоке в октябре

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

Конгресс ICA пройдет в Бангкоке в октябре

18 июля 2019
Новости

ica_logo.png19-й Конгресс Международной ассоциации по цветным камням (ICA - International Colored Gemstone Association) будет проходить в отеле «Shangri-La» в Бангкоке с 12 по 15 октября 2019 года, что позволит отраслевым экспертам поделиться своими знаниями и опытом с профессионалами в области торговли и промышленности, говорится в пресс-релизе, распространенном организацией. 
Прида Тьясуван (PridaTiasuwan), председатель Конгресса ICA 2019, сказал: «Поскольку Бангкок является крупнейшим в мире центром торговли и обработки цветных камней, у нас есть огромная возможность донести информацию о цветных камнях до мировой аудитории».
На конгрессе ICE будут обсуждаться темы рубинов и драгоценных камней, добыча полезных ископаемых, новые технологии, продажи миллениалам, дизайн, тенденции рынка, социальная ответственность, освещение в СМИ, розничная торговля и другие вопросы.
Делегаты Конгресса получат возможность посетить центры торговли цветными драгоценными камнями в Таиланде.

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          Отель «Shangri-La», Бангкок                                                                      Фото: Shangri-La Hotel

Район Силом в Бангкоке является домом для сотен торговцев драгоценными камнями, в то время как Чантабури на юго-востоке Таиланда является крупным центром огранки камней и может похвастаться большим рынком драгоценных камней, который открыт в выходные дни.
У делегатов также будет возможность присоединиться к организованным Конгрессом турам в Чантабури; на исторические шахты Могок в Мьянме; на Нефритовый рынок Гуанчжоу и в северный Таиланд после окончания Конгресса. 
Во время Конгресса Руководящий комитет ICA запланировал захватывающие мероприятия, такие как турнир по теннису и гольфу, круиз с ужином и вечер «Gala Ruby».
Кроме того, будет организован конкурс плаката 2019 года, основной темой которого является «Драгоценный камень - настоящее сокровище, за которое можно держаться». ICA приглашает дизайнеров со всего мира принять участие в создании плаката с изображением какого-либо  ювелирного изделия с цветными камнями. Для более подробной информации можно посетить сайт: www.gemstone.org. Прием эскизов завершится 20 сентября 2019 года. Заявки следует направлять Иегуде Кассифу (Yehuda Kassif) по электронной почте: kassifus@yahoo.com.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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