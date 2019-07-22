Forevermark запускает эксклюзивный бутик-магазин с Kirtilals

Эксклюзив
«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института
Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...
22 июля 2019
Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации
Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России. Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...
15 июля 2019
«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам
Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...
08 июля 2019
Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»
О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...
01 июля 2019
«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.
Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...
24 июня 2019
Forevermark запускает эксклюзивный бутик-магазин с Kirtilals
Бриллианты Forevermark - наиболее тщательно отобранные в мире бриллианты, а Kirtilals - лидер индийской ювелирной промышленности. Синергия этих двух брендов привела к идеальному сотрудничеству с гарантией наличия самых красивых, редких и ответственных бриллиантов.
Подчеркивая важность партнерства, Сурадж Шантакумар, директор по бизнес-стратегии в Kirtilals, сказал: «Для меня большая честь быть связанным с таким брендом, как Forevermark, и открыть свой первый бутик-магазин у нас здесь, в Хайдарабаде. За последние несколько лет отрасль розничной торговли выросла в несколько раз. В бутике Forevermark мы стремимся обеспечить современный стиль розничной торговли, чтобы отразить потребности современной индийской женщины, демонстрируя некоторые из лучших коллекций, которые может предложить бренд».
Кольцо с солитером Encordia® от Forevermark Фото: Forevermark
Стивен Лусье (Stephen Lussier), председатель правления Forevermark, отметил: «После открытия двух успешных бутиков в Индии мы рады сотрудничать с Kirtilals Jewellers. Этот союз является важной вехой для Forevermark в ее работе по всему миру».
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, заявил: «Мы сотрудничаем только с розничными продавцами, которые не только увлечены бриллиантами, но и соответствуют строгим критериям бренда в плане деловой, социальной и экологической чистоты. Мы рассчитываем на долгие отношения с Kirtilals».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished