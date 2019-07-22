Forevermark запускает эксклюзивный бутик-магазин с Kirtilals

17 июля 2019

Кольцо с солитером Encordia® от Forevermark Фото: Forevermark

На прошлой неделе компания Forevermark открыла свой эксклюзивный бутик в Хайдарабаде, городе на юге Индии. «Forevermark Boutique» является первым таким магазином в городе, который будет предлагать только бриллианты Forevermark в широком ассортименте элегантных ювелирных изделий, а также в виде неоправленных камней.Бриллианты Forevermark - наиболее тщательно отобранные в мире бриллианты, а Kirtilals - лидер индийской ювелирной промышленности. Синергия этих двух брендов привела к идеальному сотрудничеству с гарантией наличия самых красивых, редких и ответственных бриллиантов.Подчеркивая важность партнерства, Сурадж Шантакумар, директор по бизнес-стратегии в Kirtilals, сказал: «Для меня большая честь быть связанным с таким брендом, как Forevermark, и открыть свой первый бутик-магазин у нас здесь, в Хайдарабаде. За последние несколько лет отрасль розничной торговли выросла в несколько раз. В бутике Forevermark мы стремимся обеспечить современный стиль розничной торговли, чтобы отразить потребности современной индийской женщины, демонстрируя некоторые из лучших коллекций, которые может предложить бренд».Стивен Лусье (Stephen Lussier), председатель правления Forevermark, отметил: «После открытия двух успешных бутиков в Индии мы рады сотрудничать с Kirtilals Jewellers. Этот союз является важной вехой для Forevermark в ее работе по всему миру».Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, заявил: «Мы сотрудничаем только с розничными продавцами, которые не только увлечены бриллиантами, но и соответствуют строгим критериям бренда в плане деловой, социальной и экологической чистоты. Мы рассчитываем на долгие отношения с Kirtilals».