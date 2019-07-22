Первая Израильская алмазная неделя в Шанхае откроет новую эру сотрудничества

Эксклюзив
«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института
Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...
22 июля 2019
Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации
Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России. Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...
15 июля 2019
«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам
Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...
08 июля 2019
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О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...
01 июля 2019
«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.
Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...
24 июня 2019
Первая Израильская алмазная неделя в Шанхае откроет новую эру сотрудничества
Мероприятие, организованное совместно Израильской алмазной биржей (Israel Diamond Exchange, IDE) и Шанхайской алмазной биржей (Shanghai Diamond Exchange, SDE), будет проходить в помещении Шанхайской алмазной биржи с 16 по 18 июля 2019 года. Израильские диамантеры впервые были официально приглашены выставить свои товары для членов SDE.
В состав израильской делегации во главе с президентом IDE Йорамом Двашем (Yoram Dvash) и управляющим директором IDE Эраном Зини (Eran Zini) входят 16 алмазных компаний. С китайской стороны в мероприятии примут участие президент SDE Цян Линь (Qiang Lin) и другие руководители алмазной отрасли. Также ожидается участие Эрни Блома, руководители Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB).
Мероприятие будет включать в себя однодневный семинар - китайско-израильский алмазный форум, на котором будет обсуждаться роль технологий, электронной коммерции и брендинга природных бриллиантов в деле продвижении продукции отрасли. Кульминацией этого станет подписание меморандума о взаимопонимании между израильскими и китайскими биржами, знаменующего собой углубление постоянного сотрудничества между сторонами. Визит будет включать в себя посещение предприятий по производству ювелирных изделий с бриллиантами в районе проведения встречи, а также социальные и сетевые мероприятия.
Основным событием недели станет китайско-израильская алмазная торговая встреча, где израильские экспоненты представят свои товары китайским покупателям бриллиантов. Ожидается большое количество китайских покупателей.
Президент IDE Йорам Дваш сказал: «Впервые в этом году мы проводим Израильскую алмазную неделю в Китае. Это событие, несомненно, подчеркивает силу израильского алмазного бренда и говорит о том удивительном пути, который Израиль прошел, чтобы встать у руля мировой алмазной промышленности. Соглашения о сотрудничестве, которые мы подпишем на этой неделе, позволят установить новые контакты между израильскими и китайскими алмазными компаниями и укрепят взаимовыгодные отношения между израильской и китайской алмазными биржами. Они откроют новые и очень большие рынки для израильских диамантеров. Мы уверены, что это событие будет иметь большой успех, и мы ожидаем, что будем возвращаться сюда каждый год. Мы также приглашаем наших китайских коллег присоединиться к нам на следующей Международной алмазной неделе 10–12 февраля 2020 года».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished