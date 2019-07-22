Первая Израильская алмазная неделя в Шанхае откроет новую эру сотрудничества

16 июля 2019

Когда сегодня в Шанхае откроется первая Израильская алмазная неделя, начнется новая эра сотрудничества между израильской и китайской алмазной промышленностью, говорится в пресс-релизе Израильского института алмазов (Israel Diamond Institute, IDI).Мероприятие, организованное совместно Израильской алмазной биржей (Israel Diamond Exchange, IDE) и Шанхайской алмазной биржей (Shanghai Diamond Exchange, SDE), будет проходить в помещении Шанхайской алмазной биржи с 16 по 18 июля 2019 года. Израильские диамантеры впервые были официально приглашены выставить свои товары для членов SDE.В состав израильской делегации во главе с президентом IDE Йорамом Двашем (Yoram Dvash) и управляющим директором IDE Эраном Зини (Eran Zini) входят 16 алмазных компаний. С китайской стороны в мероприятии примут участие президент SDE Цян Линь (Qiang Lin) и другие руководители алмазной отрасли. Также ожидается участие Эрни Блома, руководители Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB).Мероприятие будет включать в себя однодневный семинар - китайско-израильский алмазный форум, на котором будет обсуждаться роль технологий, электронной коммерции и брендинга природных бриллиантов в деле продвижении продукции отрасли. Кульминацией этого станет подписание меморандума о взаимопонимании между израильскими и китайскими биржами, знаменующего собой углубление постоянного сотрудничества между сторонами. Визит будет включать в себя посещение предприятий по производству ювелирных изделий с бриллиантами в районе проведения встречи, а также социальные и сетевые мероприятия.Основным событием недели станет китайско-израильская алмазная торговая встреча, где израильские экспоненты представят свои товары китайским покупателям бриллиантов. Ожидается большое количество китайских покупателей.Президент IDE Йорам Дваш сказал: «Впервые в этом году мы проводим Израильскую алмазную неделю в Китае. Это событие, несомненно, подчеркивает силу израильского алмазного бренда и говорит о том удивительном пути, который Израиль прошел, чтобы встать у руля мировой алмазной промышленности. Соглашения о сотрудничестве, которые мы подпишем на этой неделе, позволят установить новые контакты между израильскими и китайскими алмазными компаниями и укрепят взаимовыгодные отношения между израильской и китайской алмазными биржами. Они откроют новые и очень большие рынки для израильских диамантеров. Мы уверены, что это событие будет иметь большой успех, и мы ожидаем, что будем возвращаться сюда каждый год. Мы также приглашаем наших китайских коллег присоединиться к нам на следующей Международной алмазной неделе 10–12 февраля 2020 года».