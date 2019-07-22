Добыча алмазов на руднике Мотаэ на 36% превысила план первого полугодия - Lucapa

16 июля 2019

Фото: Lucapa Diamond Company

Lucapa Diamond сообщила, что ее рудник Мотаэ (Mothae) в Лесото, принадлежащий ей на 75%, во втором квартале 2019 года произвел 6 349 каратов алмазов, в результате чего добыча в первом полугодии составила 13 267 каратов.Это, по словам компании, на 36% опережает план на первое полугодие 2019 года.Согласно заявлению Lucapa Diamond, такому увеличению добычи способствовала эффективность нового завода по обработке руды мощностью в 1,1 млн тонн в год, а также более высокое, чем планировалось, содержание алмазов в выветренной породе, достигшее 2,39 карата на 100 тонн руды в отчетном квартале и 2,42 карата на 100 тонн руды в первом полугодии.Компания сообщила, что добыча на принадлежащем ей на 40% руднике Луло (Lulo) в Анголе упала на 24% - до 3 868 каратов - во втором квартале, в результате чего добыча в первой половине года составила 7 236 каратов.В течение отчетного квартала компания Sociedade Mineira Do Lulo продала 5 573 карата алмазов с рудника Луло, и валовая выручка от продажи составила 10 млн долларов, что соответствует средней цене в $ 1 800 за карат.Партия алмазов с рудника Мотаэ весом 7 008 каратов была продана за $ 3,5 млн, что довело общую сумму выручки от проведения в первой половине года двух тендеров на алмазы Мотаэ до $ 7,3 млн.Это означает, что общая средняя цена за карат составила $ 588 за весь цикл добычи руды или $ 729 за карат алмазов по ситовому классу +11.Lucapa сообщила также, что объем денежных средств на счетах ее группы составил $ 5,2 млн, а горнодобывающая компания SML, работающая на руднике Луло (которая рассматривается как ассоциированная и данные которой не консолидируются на счетах Lucapa), располагает $ 9 млн в деньгах и эквивалентах денежных средств.