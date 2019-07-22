Newfield стремится увеличить ресурс Тонго

16 июля 2019

Компания Newfield Resources начала проводить дальнейшее бурение на алмазы и анализ проб на кимберлите Пангума (Panguma), расположенном к западу от кимберлитов Кунду (Kundu) и Ландо (Lando) в Сьерра-Леоне.Генеральный директор компании Карл Смитсон (Karl Smithson) сказал, что бурение проводится с целью объявить первоначальные данные о ресурсе кимберлита Пангума, что также увеличит общий ресурс алмазного рудника Тонго (Tongo) в плане его разработки.На руднике Тонго содержатся предполагаемые и выявленные ресурсы алмазов в объеме 7,4 млн каратов, соответствующие требованиям JORC, из которых 1,1 млн каратов классифицированы как вероятный запас.Уже пробурены две скважины глубиной около 80 м каждая, и обе пересеклись с кимберлитом Пангума.Кроме того, образцы бурового кимберлитового керна и образцы горных пород из предыдущих программ бурения и отбора проб были отправлены в Геоаналитические лаборатории Исследовательского совета Саскачевана (Saskatchewan Research Council Geoanalytical Laboratories, SRC) в Канаде для извлечения микроалмазов путем щелочной плавки.По расчетам, кимберлит Пангума содержит от 1 до 1,9 млн тонн руды при содержании алмазов в руде от 0,9 до 2,0 каратов на тонну.