Newfield стремится увеличить ресурс Тонго

Эксклюзив
«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института
Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...
22 июля 2019
Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации
Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России. Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...
15 июля 2019
«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам
Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...
08 июля 2019
Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»
О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...
01 июля 2019
«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.
Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...
24 июня 2019
Newfield стремится увеличить ресурс Тонго
Генеральный директор компании Карл Смитсон (Karl Smithson) сказал, что бурение проводится с целью объявить первоначальные данные о ресурсе кимберлита Пангума, что также увеличит общий ресурс алмазного рудника Тонго (Tongo) в плане его разработки.
На руднике Тонго содержатся предполагаемые и выявленные ресурсы алмазов в объеме 7,4 млн каратов, соответствующие требованиям JORC, из которых 1,1 млн каратов классифицированы как вероятный запас.
Уже пробурены две скважины глубиной около 80 м каждая, и обе пересеклись с кимберлитом Пангума.
Кроме того, образцы бурового кимберлитового керна и образцы горных пород из предыдущих программ бурения и отбора проб были отправлены в Геоаналитические лаборатории Исследовательского совета Саскачевана (Saskatchewan Research Council Geoanalytical Laboratories, SRC) в Канаде для извлечения микроалмазов путем щелочной плавки.
По расчетам, кимберлит Пангума содержит от 1 до 1,9 млн тонн руды при содержании алмазов в руде от 0,9 до 2,0 каратов на тонну.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished