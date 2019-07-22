Верхняя Муна подарила новый крупный алмаз

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

Верхняя Муна подарила новый крупный алмаз

16 июля 2019
Новости

alrosa_logo.jpgАЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, сообщает о добыче крупного алмаза на трубке «Заполярная» Верхне-Мунского месторождения.
Алмаз был добыт 9 июля. Его вес составляет 63,15 карата. Кристалл имеет октаэдрическую форму с небольшими сколами на гранях и вершинах. Добытый алмаз - прозрачный с желтым оттенком и обладает ювелирным качеством.
В марте АЛРОСА провела эксперимент по уточнению алмазоносности северо-западной части рудного тела трубки «Заполярная» Верхне-Мунского месторождения. За 5 дней эксперимента с трубки «Заполярной» было извлечено 239 алмазов от 8 каратов и выше, что составило более 3,5% от всего числа извлеченных за время эксперимента алмазов. Этот показатель превышает данные по другим трубкам группы АЛРОСА.
Первыми извлеченными после запуска Верхне-Мунского месторождения крупными (более 50 каратов) алмазами стали кристалл весом 51,49 карата, добытый сразу после официального открытия осенью 2018 года, и уникальный алмаз массой 98,8 карата. Оба камня были признаны ювелирными. 

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                              Фото: АЛРОСА

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