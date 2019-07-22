Верхняя Муна подарила новый крупный алмаз

Фото: АЛРОСА

АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, сообщает о добыче крупного алмаза на трубке «Заполярная» Верхне-Мунского месторождения.Алмаз был добыт 9 июля. Его вес составляет 63,15 карата. Кристалл имеет октаэдрическую форму с небольшими сколами на гранях и вершинах. Добытый алмаз - прозрачный с желтым оттенком и обладает ювелирным качеством.В марте АЛРОСА провела эксперимент по уточнению алмазоносности северо-западной части рудного тела трубки «Заполярная» Верхне-Мунского месторождения. За 5 дней эксперимента с трубки «Заполярной» было извлечено 239 алмазов от 8 каратов и выше, что составило более 3,5% от всего числа извлеченных за время эксперимента алмазов. Этот показатель превышает данные по другим трубкам группы АЛРОСА.Первыми извлеченными после запуска Верхне-Мунского месторождения крупными (более 50 каратов) алмазами стали кристалл весом 51,49 карата, добытый сразу после официального открытия осенью 2018 года, и уникальный алмаз массой 98,8 карата. Оба камня были признаны ювелирными.