Baselworld стала членом CIBJO

Дирекция ярмарки часов и ювелирных изделий Baselworld подписала с руководством Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO соглашение, в соответствии с которым Baselworld стала официальным членом этой отраслевой организации, сообщил портал jewellerynet.com.CIBJO объединяет более семи миллионов членов, представляющих ювелирный сектор, алмазную индустрию и производителей драгоценных камней и жемчуга.Став коммерческим членом CIBJO, Baselworld взяла на себя инициативу более прочно укорениться в ювелирной промышленности и индустрии драгоценных камней и жемчуга; быть как можно ближе к заинтересованным сторонам, лучше понимать их потребности и оказывать поддержку в реализации их стремления соответствовать самым высоким профессиональным, этическим и техническим стандартам и навыкам.«Являясь выставкой ювелирных изделий и часов, которая на протяжении десятилетий была лидером как в Европе, так и на международном уровне, Baselworld представляет собой одну из самых эффективных платформ для продвижения миссии по гармонизации отраслевых стандартов и содействию корпоративной социальной ответственности и устойчивости во всей цепочке создания стоимости», - прокомментировал Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri), президент CIBJO.CIBJO является зонтичной конфедерацией национальных отраслевых организаций из 45 стран, а также объединяет многие ведущие мировые международные корпорации в качестве своих коммерческих членов. Цель CIBJO - содействие гармонизации и развитию международного сотрудничества в ювелирной промышленности и рассмотрение вопросов глобальной торговли.