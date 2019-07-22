Baselworld стала членом CIBJO

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

Baselworld стала членом CIBJO

16 июля 2019
Новости

cibjo_logo.jpgДирекция ярмарки часов и ювелирных изделий Baselworld подписала с руководством Всемирной ювелирной конфедерации CIBJO соглашение, в соответствии с которым Baselworld стала официальным членом этой отраслевой организации, сообщил портал jewellerynet.com.
CIBJO объединяет более семи миллионов членов, представляющих ювелирный сектор, алмазную индустрию и производителей драгоценных камней и жемчуга.
Став коммерческим членом CIBJO, Baselworld взяла на себя инициативу более прочно укорениться в ювелирной промышленности и индустрии драгоценных камней и жемчуга; быть как можно ближе к заинтересованным сторонам, лучше понимать их потребности и оказывать поддержку в реализации их стремления соответствовать самым высоким профессиональным, этическим и техническим стандартам и навыкам.
«Являясь выставкой ювелирных изделий и часов, которая на протяжении десятилетий была лидером как в Европе, так и на международном уровне, Baselworld представляет собой одну из самых эффективных платформ для продвижения миссии по гармонизации отраслевых стандартов и содействию корпоративной социальной ответственности и устойчивости во всей цепочке создания стоимости», - прокомментировал Гаэтано Кавальери (Gaetano Cavalieri), президент CIBJO.
CIBJO является зонтичной конфедерацией национальных отраслевых организаций из 45 стран, а также объединяет многие ведущие мировые международные корпорации в качестве своих коммерческих членов. Цель CIBJO - содействие гармонизации и развитию международного сотрудничества в ювелирной промышленности и рассмотрение вопросов глобальной торговли.

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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