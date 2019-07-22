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24 июня 2019

De Beers осуществила вторую перевозку слонов в Мозамбик

17 июля 2019
Новости

de_beers_logo.pngDe Beers осуществила вторую транспортировку слонов из своего природного заповедника Venetia Limpopo Nature Reserve (VLNR) в Южной Африке в национальный парк Zinave National Park в Мозамбике.
Первые стада слонов были собраны в заповеднике VLNR 25 июня прежде чем преодолеть путь в 1 700 км. Затем они были выпущены в заповеднике  Zinave 27 июня, говорится в сообщении алмазодобывающей компании. 
Последние стада прибыли в Zinave 11 июля, в результате чего общее количество слонов в этом году достигло 53 штук.
«Принимая активное участие в сохранении слонов, тем самым восстановливая национальный парк в Мозамбике и в то же время обеспечивая процветание других видов животных в одном из наших природных заповедников в Южной Африке, я горжусь деятельностью нашей компании, - сказал исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - Наша приверженность защите мира природы - это то, к чему все мы в De Beers Group очень серьезно относимся. Добывая алмазы - сокровища природы, - мы должны ценить природу, и в этом суть всего этого мероприятия».

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Фото: Peace Parks Foundation
 
Перевозка животных является частью большой природоохранной инициативы, известной как «Движущиеся гиганты», цель которой перевезти около 200 слонов в течение трех лет, чтобы помочь защитить будущее VLNR, которое в начале прошлого года находилось под угрозой из-за слишком большого количества слонов, влияющих на более широкую экосистему, и чтобы помочь заселить слонами заповедник в Мозамбике.
На первом этапе проекта в период с июля по август 2018 года было перевезено 48 слонов.
Слоны, которые перемещаются в семейных группах, состоят из более старших самок, молодых самцов и самок, а также слонят.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптауна, Южная Африка

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