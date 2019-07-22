Сообщество Маранге против возвращения Anjin на алмазные месторождения

15 июля 2019

Сообщество Маранге против возвращения Anjin Investments на местные алмазные месторождения, заявил Центр управления природными ресурсами (Centre for Natural Resource Governance, CNRG).

Anjin находится в совместном владении китайской компании Anhui Foreign Economic Construction Company и компании Matt Bronze, являющейся инвестиционным подразделением Сил обороны Зимбабве.

«Мы договорились, что какая бы компания ни возобновила добычу в Маранге, она должна сначала провести оценку воздействия на окружающую среду. Однако Anjin этого не сделала. Мы договорились встретиться с представителями компании и потребовали предоставить нам отчет об оценке воздействия на окружающую среду, но они сказали нам, что он хранится у ZCDC, - привел CNRG заявление Глэдис Мавхусы (Gladys Mavhusa), члена Фонда развития общин Чиадзва (Chiadzwa Community Development Trust). - Мы попросили ZCDC предоставить нам отчет об оценке воздействия на окружающую среду Anjin Investments, но мы его так и не получили. Так что теперь мы думаем, что между ZCDC и Anjin существует какой-то сговор».

Генеральный секретарь Профсоюза рабочих алмазных шахт Зимбабве (Zimbabwe Diamond and Allied Minerals Workers’ Union, ZDAMWU) Джастис Чинхема (Justice Chinhema) заявил, что партнерство между китайской компанией и военными не является преимуществом.

«Мы не знаем, присутствуют ли военные на местности в данный момент, но все, что связано с военными, пугает рабочих, - сказал он. - Организация с ограниченной ответственностью не должна задействовать государственный аппарат. Присутствие военных будет нарушать права трудящихся. У рабочих будут проблемы, потому что все рабочее место будет милитаризовано».

Министр горнорудной промышленности Уинстон Читандо недавно подтвердил, что Anjin вернется в район Маранге и скоро начнет производство.

Он сказал, что Anjin будет работать на полную мощность к концу этого месяца.

Anjin добывала алмазы в стране до начала 2016 года, когда правительство бывшего президента Роберта Мугабе приняло решение не продлевать лицензии горнодобывающих компаний, работающих в Маранге, что привело к образованию ZCDC.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптауна, Южная Африка