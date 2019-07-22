В арктической зоне Карелии начнется добыча алмазов - СМИ

15 июля 2019

Специалисты АО «Северо-Западное ПГО» начали работы по исследованию расположенного в Лоухском районе Карелии участка на наличие месторождений алмазов, сообщает агентство 78.ru со ссылкой на информацию, размещенную на сайте Росгеологии.

Согласно данным агентства, участок составляет 2 654 квадратных метра.

Исследователи намерены идентифицировать расположение месторождений коренных алмазов, а также оценить ресурсы и составить карты алмазоносности.

Агентство сообщает, что ученым уже удалось идентифицировать 55 магнитных аномалий из 75.

На 20 из таких зон были проведены программы по бурению, которые подтвердили алмазоносность местности.

Ожидается, что полевые работы будут завершены до конца 2019 года.





Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург