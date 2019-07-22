В арктической зоне Карелии начнется добыча алмазов - СМИ

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

В арктической зоне Карелии начнется добыча алмазов - СМИ

15 июля 2019
Новости

Специалисты АО «Северо-Западное ПГО» начали работы по исследованию расположенного в Лоухском районе Карелии участка на наличие месторождений алмазов, сообщает агентство 78.ru со ссылкой на информацию, размещенную на сайте Росгеологии. 
Согласно данным агентства, участок составляет 2 654 квадратных метра. 
Исследователи намерены идентифицировать расположение месторождений коренных алмазов, а также оценить ресурсы и составить карты алмазоносности. 
Агентство сообщает, что ученым уже удалось идентифицировать 55 магнитных аномалий из 75. 
На 20 из таких зон были проведены программы по бурению, которые подтвердили алмазоносность местности. 
Ожидается, что полевые работы будут завершены до конца 2019 года. 


Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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