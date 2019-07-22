Rio Tinto представляет миру свои редчайшие розовые и красные бриллианты

15 июля 2019

В эксклюзивном предварительном просмотре камней, добытых на руднике Аргайл (Argyle) в восточной части округа Кимберли в штате Западная Австралия, компания Rio Tinto представила свою коллекцию самых редких в мире розовых и красных бриллиантов, говорится в пресс-релизе, распространенном компанией.









Фото: Rio Tinto







Генеральный директор по добыче меди и алмазов Rio Tinto Copper & Diamonds Арно Суара (Arnaud Soirat) прокомментировал: «На протяжении почти 40 лет с сначала производства на шахте эти алмазы, каждый из которых природное сокровище, являются свидетельством огромного диапазона предложения рудника Аргайл. Рудник Аргайл компании Rio Tinto является первым и единственным постоянным источником редких розовых алмазов в истории. По мере того как жизненный цикл этого необычного рудника приближается к концу, мы продолжаем регистрировать огромный спрос на эти редкие бриллианты и видеть высокую оценку их стоимости».

Коллекция из 64 бриллиантов, включая три красных бриллианта общим весом 56,28 карата, будет представлена на тендере розовых бриллиантов «Argyle Pink Diamonds Tender» 2019 года.

В тендерную коллекцию розовых бриллиантов, добытых на руднике Аргайл, под названием «В поисках абсолюта» входят шесть бриллиантов-героев:

Лот 1: Argyle Enigma ™, красный бриллиант весом 1,75 карата;

Лот 2: Argyle Amari ™, необычный яркий пурпурно-розовый бриллиант весом 1,48 карата в форме сердца;

Лот 3: Argyle Elysian ™, модифицированный ярко-розовый бриллиант, ограненный в форме «подушки», весом 1,20 карата;

Лот 4: Argyle Verity ™, овальный яркий розово-пурпурный бриллиант массой 1,37 карата;

Лот 5: Argyle Opus ™, круглый бриллиант насыщенного розового цвета весом 2,01 карата;

Лот 6: Argyle Avenoir ™, овальный красный бриллиант весом 1,07 карата.

Просмотры бриллиантов тендера «Argyle Pink Diamonds» в 2019 году пройдут в Перте, Гонконге и Нью-Йорке, а заявки будут приниматься до 9 октября 2019 года.

Ожидается, что рудник Argyle будет экономически жизнеспособным до 2020 года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished