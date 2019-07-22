SIJE 2019 может стать крупнейшей ювелирной выставкой в ​​Сингапуре

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

SIJE 2019 может стать крупнейшей ювелирной выставкой в ​​Сингапуре

15 июля 2019
Новости

Международная выставка ювелирных изделий в Сингапуре (Singapore International Jewelry Expo, SIJE), долгожданное ежегодное мероприятие, будет проходить 18-21 июля в выставочном и конференц-центре, расположенном в отеле «Ritzy Marina Bay Sands», говорится в пресс-релизе, распространенном организаторами выставки. 
В этом году посетителей выставки ждут более 230 экспонентов из 26 стран, что делает ее крупнейшим ювелирным шоу в Сингапуре. На SIJE 2019 будут представлены коллекции ювелирных украшений и драгоценных камней на сумму более $150 млн. В день открытия выставки SIJE 2019 состоится церемония вручения наград лауреатам премии International Jewellery Stars (IJS). Награда IJS по теме «Фэнтези» присуждается дизайнерам ювелирных изделий в знак признания их инновационных творений, созданных для разных поколений и рынков и в разных культурных стилях. 
В то время как крупнейшая в Сингапуре ювелирная выставка готовится открыть свои двери для более 15 000 посетителей и представить лучшие произведения искусства и драгоценные камни со всего мира, посетители также получат возможность поучаствовать в различных развлекательных мероприятиях, таких как аукционы ювелирных изделий, часов и предметов роскоши в реальном времени на сцене, которые будет проводить аукционный дом HotLotz Auction House; показ сценической моды Международной женской торгово-промышленной федерации (International Women’s Federation of Commerce & Industry, IWFCI), Сингапур; также гости мероприятия смогут принять участие в ежедневных розыгрышах призов.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished