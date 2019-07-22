SIJE 2019 может стать крупнейшей ювелирной выставкой в ​​Сингапуре

15 июля 2019

Международная выставка ювелирных изделий в Сингапуре (Singapore International Jewelry Expo, SIJE), долгожданное ежегодное мероприятие, будет проходить 18-21 июля в выставочном и конференц-центре, расположенном в отеле «Ritzy Marina Bay Sands», говорится в пресс-релизе, распространенном организаторами выставки.

В этом году посетителей выставки ждут более 230 экспонентов из 26 стран, что делает ее крупнейшим ювелирным шоу в Сингапуре. На SIJE 2019 будут представлены коллекции ювелирных украшений и драгоценных камней на сумму более $150 млн. В день открытия выставки SIJE 2019 состоится церемония вручения наград лауреатам премии International Jewellery Stars (IJS). Награда IJS по теме «Фэнтези» присуждается дизайнерам ювелирных изделий в знак признания их инновационных творений, созданных для разных поколений и рынков и в разных культурных стилях.

В то время как крупнейшая в Сингапуре ювелирная выставка готовится открыть свои двери для более 15 000 посетителей и представить лучшие произведения искусства и драгоценные камни со всего мира, посетители также получат возможность поучаствовать в различных развлекательных мероприятиях, таких как аукционы ювелирных изделий, часов и предметов роскоши в реальном времени на сцене, которые будет проводить аукционный дом HotLotz Auction House; показ сценической моды Международной женской торгово-промышленной федерации (International Women’s Federation of Commerce & Industry, IWFCI), Сингапур; также гости мероприятия смогут принять участие в ежедневных розыгрышах призов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished