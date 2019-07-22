АЛРОСА реализовала крупные алмазы на аукционе в Израиле на $8,2 млн

АЛРОСА, крупнейшая в мире компания по добыче алмазов, провела аукцион по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) в Израиле. Суммарная выручка по итогам аукциона составила $8,2 млн.Компания реализовала 82 алмаза ювелирного качества, их общий вес – 1422 карата. В аукционе принимали участие компании из Израиля, Бельгии, Индии, ОАЭ, России, США и Гонконга.«На мировом алмазном рынке сегодня сохраняются трудности со спросом. Это неизбежно отражается на всех участниках и результатах продаж. Несмотря на это, аукцион в Израиле в целом прошел удачно», - отметил Евгений Агуреев, член правления, директор ЕСО АЛРОСА.До конца 2019 года АЛРОСА планирует провести в Израиле еще два аукциона на алмазы специальных размеров.