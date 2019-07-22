АЛРОСА реализовала крупные алмазы на аукционе в Израиле на $8,2 млн

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

АЛРОСА реализовала крупные алмазы на аукционе в Израиле на $8,2 млн

12 июля 2019
Новости

alrosa_news_logo.pngАЛРОСА, крупнейшая в мире компания по добыче алмазов, провела аукцион по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) в Израиле. Суммарная выручка по итогам аукциона составила $8,2 млн.
Компания реализовала 82 алмаза ювелирного качества, их общий вес – 1422 карата. В аукционе принимали участие компании из Израиля, Бельгии, Индии, ОАЭ, России, США и Гонконга.
«На мировом алмазном рынке сегодня сохраняются трудности со спросом. Это неизбежно отражается на всех участниках и результатах продаж. Несмотря на это, аукцион в Израиле в целом прошел удачно», - отметил Евгений Агуреев, член правления, директор ЕСО АЛРОСА.
До конца 2019 года АЛРОСА планирует провести в Израиле еще два аукциона на алмазы специальных размеров.

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished