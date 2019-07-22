Forevermark India проводит 8-ой форум «Forevermark Forum» в Бангалоре

Эксклюзив

«До сих пор в Израиле существовала жесткая политика против ВЛБ; они были в течение многих лет запрещены на торговой площадке Израильской алмазной биржи» - Авиэль Элиа, управляющий директор Израильского алмазного института

Авиэль Элиа (Aviel Elia), адвокат по профессии, с 2013 года работал юридическим советником и секретарем Израильского алмазного института (IDI). Будучи ключевым участником команды руководителей IDI, он принимал участие в разработке стратегии...

22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

Юрий Шелементьев возглавляет Геммологический центр МГУ и является президентом Национальной геммологической ассоциации (НГА), объединяющей геммологов России.  Руководитель ГЦ МГУ и НГА ответил на вопросы R&P о современных тенденциях...

15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

08 июля 2019

Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

О деятельности и планах Швейцарского геммологического института SSEF в интервью агентству Rough&Polished рассказал доктор наук Майкл Кржемницки (Dr. Michael S. Krzemnicki), директор этой одной из ведущих мировых геммологических лабораторий, специализирующейся...

01 июля 2019

«Выращенные в лаборатории бриллианты, вероятно, являются самой крупной аферой, которую когда-либо видела эта отрасль» - Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co.

Интересная история, поведанная Leibish & Co., уносит вас в 1979 год, когда молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), тогда работавший огранщиком бриллиантов, отправился в Лондон, как только узнал, что фабрика, на которой он работал, была закрыта...

24 июня 2019

Forevermark India проводит 8-ой форум «Forevermark Forum» в Бангалоре

12 июля 2019
Новости

С 9 по 11 июля 2019 года в Бангалоре состоялся 8-ой форум «Forevermark Forum» для всех авторизованных ювелиров бренда, диамантеров и производителей украшений со всего мира. Темой форума стал девиз «Не имей границ», говорится в пресс-релизе, распространенном компанией. 
В форуме Forevermark приняли участие ключевые влиятельные лица отрасли, владельцы розничных сетей и независимые ювелиры отрасли. Дискуссии касались разнообразия идей, культуры, дизайна и инноваций. 

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        Фото: Forevermark


 
Выступая по этому поводу, Стивен Люссье (Stephen Lussier), председатель Foevermark, сказал: «Поскольку технологии, мастерство и инновации быстро меняются, наша цель в Forevermark - развивать настоящее и адаптироваться к будущему. Наши партнеры станут свидетелями уникальных инноваций в сфере розничной торговли, которые позволят им работать с лидерами отрасли». 
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark-India, добавил: «Форум Forevermark остался ключевым событием для продвижения алмазной отрасли к новым достижениям. Это дает нам возможность тесно сотрудничать с нашими партнерами и развивать наш бизнес. Когда мы работаем вместе - будущее безгранично».
Используя интерактивные дисплеи и инновации в сфере розничной торговли, Forevermark представила все свои программы для потребителей и розничных продавцов. На Форуме были представлены исследование приобретения алмазов; учетная кампания 2.0; тенденции 2019 года; розничные программы; дизайнерские кампании; геймификация в рознице, а также были продемонстрированы различные коллекции компании, такие как свадебная коллекция Forevermark; коллекции ювелирных изделий с камнями весом в полкарата; Tribute; Традиционная коллекция; The Black Label; коллекция 100 каратов; Exceptionals; коллекция Красной ковровой дорожки; Circle of Trust; коллекция Zanyah ™; The Diamond Prism; Social Café; Mind Reader и Tribute Kiosk.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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