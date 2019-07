Forevermark India проводит 8-ой форум «Forevermark Forum» в Бангалоре

12 июля 2019

С 9 по 11 июля 2019 года в Бангалоре состоялся 8-ой форум «Forevermark Forum» для всех авторизованных ювелиров бренда, диамантеров и производителей украшений со всего мира. Темой форума стал девиз «Не имей границ», говорится в пресс-релизе, распространенном компанией.

В форуме Forevermark приняли участие ключевые влиятельные лица отрасли, владельцы розничных сетей и независимые ювелиры отрасли. Дискуссии касались разнообразия идей, культуры, дизайна и инноваций.









Фото: Forevermark











Выступая по этому поводу, Стивен Люссье (Stephen Lussier), председатель Foevermark, сказал: «Поскольку технологии, мастерство и инновации быстро меняются, наша цель в Forevermark - развивать настоящее и адаптироваться к будущему. Наши партнеры станут свидетелями уникальных инноваций в сфере розничной торговли, которые позволят им работать с лидерами отрасли».

Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark-India, добавил: «Форум Forevermark остался ключевым событием для продвижения алмазной отрасли к новым достижениям. Это дает нам возможность тесно сотрудничать с нашими партнерами и развивать наш бизнес. Когда мы работаем вместе - будущее безгранично».

Используя интерактивные дисплеи и инновации в сфере розничной торговли, Forevermark представила все свои программы для потребителей и розничных продавцов. На Форуме были представлены исследование приобретения алмазов; учетная кампания 2.0; тенденции 2019 года; розничные программы; дизайнерские кампании; геймификация в рознице, а также были продемонстрированы различные коллекции компании, такие как свадебная коллекция Forevermark; коллекции ювелирных изделий с камнями весом в полкарата; Tribute; Традиционная коллекция; The Black Label; коллекция 100 каратов; Exceptionals; коллекция Красной ковровой дорожки; Circle of Trust; коллекция Zanyah ™; The Diamond Prism; Social Café; Mind Reader и Tribute Kiosk.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished