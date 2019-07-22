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22 июля 2019

Объединительная роль – главная цель Национальной геммологической ассоциации

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15 июля 2019

«Наша цель – внести ясность в предложение выращенных в лаборатории бриллиантов», - утверждает Крис Кейси, президент Совета по выращенным в лаборатории бриллиантам

Крис Кейси (Chris Casey) является ветераном алмазной и ювелирной отраслей с 15-летним стажем. Крис также имеет богатый опыт в исследовании рынка в качестве управляющего директора-основателя NPD Diamond и Diamond Jewelry Service, где под его ответственностью...

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Майкл Кржемницки: «Приверженность научным исследованиям является важной составляющей нашей экспертизы»

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24 июня 2019

Debswana назначает нового генерального директора шахты Жваненг

12 июля 2019
Новости

debswana_logo.pngDebswana, совместное предприятие De Beers и правительства Ботсваны, назначила Кулатотсе Кулатотсе (Koolatotse Koolatotse) новым генеральным директором рудника Жваненг (Jwaneng).
Он начал работу на руднике Жваненг в качестве менеджера по горному делу в 2013 году.
Затем он был назначен старшим менеджером по горному делу в 2015 году, пока в 2017 году он не перешел на должность помощника генерального директора.
Debswana заявила, что Кулатотсе внес огромный вклад в «рост производительности» рудника Жваненг.
«За эти годы Кулатотсе продемонстрировал исключительное лидерство в ряде ключевых областей, включая безопасность, развитие лидерства и техническую экспертизу, - говорится в сообщении. - Он сыграл важную роль в реализации масштабного проекта Кат 8 (CUT 8) стоимостью 24 млрд фунтов стерлингов, который был осуществлен с соблюдениями всех стандартов безопасности, в срок и в рамках бюджета».
Шахта Жваненг является самой богатой алмазной шахтой в мире по стоимости.
Рудник является флагманом Debswana из-за существенно более высокой цены реализации алмазов, добытых на этой шахте, в долларах за карат.
Шахта Жваненг приносит около 60-70% от общего дохода Debswana.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптауна, Южная Африка

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