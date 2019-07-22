Debswana назначает нового генерального директора шахты Жваненг

Debswana, совместное предприятие De Beers и правительства Ботсваны, назначила Кулатотсе Кулатотсе (Koolatotse Koolatotse) новым генеральным директором рудника Жваненг (Jwaneng).Он начал работу на руднике Жваненг в качестве менеджера по горному делу в 2013 году.Затем он был назначен старшим менеджером по горному делу в 2015 году, пока в 2017 году он не перешел на должность помощника генерального директора.Debswana заявила, что Кулатотсе внес огромный вклад в «рост производительности» рудника Жваненг.«За эти годы Кулатотсе продемонстрировал исключительное лидерство в ряде ключевых областей, включая безопасность, развитие лидерства и техническую экспертизу, - говорится в сообщении. - Он сыграл важную роль в реализации масштабного проекта Кат 8 (CUT 8) стоимостью 24 млрд фунтов стерлингов, который был осуществлен с соблюдениями всех стандартов безопасности, в срок и в рамках бюджета».Шахта Жваненг является самой богатой алмазной шахтой в мире по стоимости.Рудник является флагманом Debswana из-за существенно более высокой цены реализации алмазов, добытых на этой шахте, в долларах за карат.Шахта Жваненг приносит около 60-70% от общего дохода Debswana.