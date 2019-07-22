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24 июня 2019

Stornoway сообщила производственно-торговые результаты за второй квартал 2019 года

12 июля 2019
Новости
stornoway-logo.pngStornoway Diamond Corporation объявила производственно-торговые результаты по руднику Ренар (Renard) за квартал, закончившийся 30 июня 2019 года. 
Во втором квартале добыча алмазов составила 463 136 каратов, извлеченных при переработке 695 934 тонн руды при среднем содержании алмазов в 67 каратов на сто тонн руды. 
Количество извлеченных алмазов в каратах увеличилось на 4% по сравнению с первым кварталом 2018 года главным образом за счет большего объема переработки руды. Средний показатель переработки составил 7 648 тонн в сутки, что выше заложенного в бюджете показателя в 7 000 тонн в сутки. 
На двух проведенных тендерных торгах было продано в общей сложности 460 832 карата алмазов на общую сумму 47 млн канадских долларов при средней цене US$76 за карат (102 канадских доллара за карат). Что касается общего объема проданных алмазов, ценообразования и валовой выручки, то колебания этих показателей по отношению к первому кварталу составили +7%, -9% и -1% соответственно. На продажу во втором квартале были выставлены алмазы, добытые в первом квартале. 
«Во втором квартале как горнодобывающие, так и перерабатывающие производства на руднике Ренар продемонстрировали высокие показатели: средний объем доставки руды из подземной шахты составил 6 813 тонн в день, а средний объем переработки значительно превысил расчетный показатель… Ситуация на рынке необработанных алмазов остается сложной, дальнейшее снижение цен наблюдалось и во втором квартале. Тем не менее корпорация сохранила сопоставимую валовую выручку относительно первого квартала, так как объем реализованных каратов  увеличился», - прокомментировал Патрик Годин, второй президент и генеральный директор Stornoway. 

Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished

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