Stornoway сообщила производственно-торговые результаты за второй квартал 2019 года

Во втором квартале добыча алмазов составила 463 136 каратов, извлеченных при переработке 695 934 тонн руды при среднем содержании алмазов в 67 каратов на сто тонн руды.
Количество извлеченных алмазов в каратах увеличилось на 4% по сравнению с первым кварталом 2018 года главным образом за счет большего объема переработки руды. Средний показатель переработки составил 7 648 тонн в сутки, что выше заложенного в бюджете показателя в 7 000 тонн в сутки.
На двух проведенных тендерных торгах было продано в общей сложности 460 832 карата алмазов на общую сумму 47 млн канадских долларов при средней цене US$76 за карат (102 канадских доллара за карат). Что касается общего объема проданных алмазов, ценообразования и валовой выручки, то колебания этих показателей по отношению к первому кварталу составили +7%, -9% и -1% соответственно. На продажу во втором квартале были выставлены алмазы, добытые в первом квартале.
«Во втором квартале как горнодобывающие, так и перерабатывающие производства на руднике Ренар продемонстрировали высокие показатели: средний объем доставки руды из подземной шахты составил 6 813 тонн в день, а средний объем переработки значительно превысил расчетный показатель… Ситуация на рынке необработанных алмазов остается сложной, дальнейшее снижение цен наблюдалось и во втором квартале. Тем не менее корпорация сохранила сопоставимую валовую выручку относительно первого квартала, так как объем реализованных каратов увеличился», - прокомментировал Патрик Годин, второй президент и генеральный директор Stornoway.
Алекс Шишло, шеф-редактор Европейского бюро Rough&Polished