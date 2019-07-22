ADPA обсудит вопрос создания Африканской алмазной биржи

12 июля 2019

На 6-ом заседании Совета министров Африканской ассоциации производителей алмазов (African Diamond Producers Association, ADPA), которое проходит в Виндхуке, Намибия, будет рассмотрено предложение о создании Африканской алмазной биржи, сообщают средства массовой информации.

На совещании также будет проанализирована декларация о новом определении конфликтных алмазов, декларация ADPA о синтетических алмазах и бюджет ассоциации на период с июня 2019 года по июнь 2020 года.

Ожидается, что на заседании члены совета также обсудят отчет о деятельности исполнительного секретариата организации за последние два года, график мероприятий на 2019–2020 годы и финансовый отчет ассоциации за 2017 финансовый год.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптауна, Южная Африка