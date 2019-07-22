ADPA обсудит вопрос создания Африканской алмазной биржи

На совещании также будет проанализирована декларация о новом определении конфликтных алмазов, декларация ADPA о синтетических алмазах и бюджет ассоциации на период с июня 2019 года по июнь 2020 года.
Ожидается, что на заседании члены совета также обсудят отчет о деятельности исполнительного секретариата организации за последние два года, график мероприятий на 2019–2020 годы и финансовый отчет ассоциации за 2017 финансовый год.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished из Кейптауна, Южная Африка