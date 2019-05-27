GJEPC и индийская индустрия драгоценных камней и ювелирных изделий обязуются внести существенный вклад в экономику страны

Индийский сектор драгоценных камней и ювелирных изделий, который вносит огромный вклад в экономику страны, приветствовал недавно сформированное Союзное правительство с огромным энтузиазмом, говорится в пресс-релизе, распространенном Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).Высоко оценив недавние инициативы правительства, такие как создание ювелирных парков, центров общего обслуживания и повышения квалификации, которые позволят сектору занять более высокое положение в экономике страны в ближайшее время, Совет поздравил Нарендру Моди (Narendra Modi) с его переизбранием на второй срок пребывания в должности премьер-министра. Министр Индии поприветствовал Пиюша Гояла (Piyush Goyal) в качестве министра торговли и промышленности и Нирмалу Ситхараман (Nirmala Sitharaman) в качестве министра финансов.Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawa), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий, сказал, что он уверен, что динамичная стратегия Моди по созданию Новой Индии придаст энергию всем секторам и предприятиям для совместной работы, чтобы достичь этой цели к 2022 году, 75-ой годовщине независимости Индии; также его видение минимального правительства и максимального управления обеспечит простоту ведения бизнеса в области экспорта для данного сектора. Агравал добавил, что у отрасли есть планы по поддержке нации и достижению цели, согласно которой Индия станет страной с экономикой с оборотом в ​​5 триллионов долларов и станет одной из ведущих экономик мира. Поздравляя Пиюша Гояла, Агравал сказал, что он играет ключевую роль в развитии сектора драгоценных камней и ювелирных изделий и помогает промышленности преодолевать многочисленные препятствия в последние несколько лет. Агравал уверен, что под его умелым руководством и надзором сектор драгоценных камней и ювелирных изделий добьется своей цели - достичь экспорта в 60 миллиардов долларов и создать 6 миллионов рабочих мест к 2022 году. Поздравляя Нирмалу Ситхараман, Агравал сказал, что она представила множество инициатив и сыграла важную роль в руководстве ювелирной промышленностью для достижения новых высот.В настоящее время на долю ювелирной промышленности приходится около 7% от общего ВВП Индии, 13% - на экспорт товаров. В отрасли занято более 5 миллионов человек. Промышленность стремится увеличить экспорт с $40 млрд до $60 млрд к 2022 году. Индийский бизнес в сфере драгоценных камней и ювелирных изделий входит в тройку крупнейших отраслей, создающих рабочие места, и GJEPC ищет поддержку правительства в создании новых возможностей для работников и прямой и косвенной занятости. Совет будет добиваться постоянной поддержки со стороны правительства в проведении крупных конструктивных реформ в области международной торговой политики, упрощения ведения бизнеса, внутреннего банковского финансирования и создания производственного / технологического импульса для экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий для предпринимателей, большинство из которых относится к категории малого и среднего бизнеса.Согласно сообщению, GJEPC будет работать с правительством Индии для решения следующих проблем отрасли:• Сектор нуждается в упрощении процедуры экспорта относительно таможни, налога на добавленную стоимость и других налогообложений. Это является серьезным препятствием для всех секторов с интенсивным экспортом.• Драгоценные камни и ювелирные изделия - трудоемкий сектор. Для дальнейшего роста занятости в этом секторе Совет хочет предложить такой же пакет услуг для ювелирного сектора, который предоставляется текстильному и кожевенному секторам.• Существует потребность в упрощении финансирования сектора для увеличения экспорта.• Существует необходимость внедрить отчет Бабы Кальяни (Baba Kalyani) по увеличению экспорта для Специальной экономической зоны.• Электронная коммерция, налог на добавленную стоимость, возврат таможенных пошлин иностранным туристам в связи с их покупкой драгоценных камней и ювелирных изделий в Индии - еще один вопрос, по которому GJEPC будет вести переговоры с правительством.• Введение политики в отношении золота, как было объявлено в последнем отчете по бюджету, должно стать приоритетом для нового правительства.• GJEPC будет работать с правительством Индии в области повышения квалификации работников, обучая их современным технологиям в индийских школах мирового уровня.