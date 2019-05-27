GJEPC и индийская индустрия драгоценных камней и ювелирных изделий обязуются внести существенный вклад в экономику страны

Высоко оценив недавние инициативы правительства, такие как создание ювелирных парков, центров общего обслуживания и повышения квалификации, которые позволят сектору занять более высокое положение в экономике страны в ближайшее время, Совет поздравил Нарендру Моди (Narendra Modi) с его переизбранием на второй срок пребывания в должности премьер-министра. Министр Индии поприветствовал Пиюша Гояла (Piyush Goyal) в качестве министра торговли и промышленности и Нирмалу Ситхараман (Nirmala Sitharaman) в качестве министра финансов.
Прамод Кумар Агравал (Pramod Kumar Agrawa), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий, сказал, что он уверен, что динамичная стратегия Моди по созданию Новой Индии придаст энергию всем секторам и предприятиям для совместной работы, чтобы достичь этой цели к 2022 году, 75-ой годовщине независимости Индии; также его видение минимального правительства и максимального управления обеспечит простоту ведения бизнеса в области экспорта для данного сектора. Агравал добавил, что у отрасли есть планы по поддержке нации и достижению цели, согласно которой Индия станет страной с экономикой с оборотом в 5 триллионов долларов и станет одной из ведущих экономик мира. Поздравляя Пиюша Гояла, Агравал сказал, что он играет ключевую роль в развитии сектора драгоценных камней и ювелирных изделий и помогает промышленности преодолевать многочисленные препятствия в последние несколько лет. Агравал уверен, что под его умелым руководством и надзором сектор драгоценных камней и ювелирных изделий добьется своей цели - достичь экспорта в 60 миллиардов долларов и создать 6 миллионов рабочих мест к 2022 году. Поздравляя Нирмалу Ситхараман, Агравал сказал, что она представила множество инициатив и сыграла важную роль в руководстве ювелирной промышленностью для достижения новых высот.
В настоящее время на долю ювелирной промышленности приходится около 7% от общего ВВП Индии, 13% - на экспорт товаров. В отрасли занято более 5 миллионов человек. Промышленность стремится увеличить экспорт с $40 млрд до $60 млрд к 2022 году. Индийский бизнес в сфере драгоценных камней и ювелирных изделий входит в тройку крупнейших отраслей, создающих рабочие места, и GJEPC ищет поддержку правительства в создании новых возможностей для работников и прямой и косвенной занятости. Совет будет добиваться постоянной поддержки со стороны правительства в проведении крупных конструктивных реформ в области международной торговой политики, упрощения ведения бизнеса, внутреннего банковского финансирования и создания производственного / технологического импульса для экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий для предпринимателей, большинство из которых относится к категории малого и среднего бизнеса.
Согласно сообщению, GJEPC будет работать с правительством Индии для решения следующих проблем отрасли:
• Сектор нуждается в упрощении процедуры экспорта относительно таможни, налога на добавленную стоимость и других налогообложений. Это является серьезным препятствием для всех секторов с интенсивным экспортом.
• Драгоценные камни и ювелирные изделия - трудоемкий сектор. Для дальнейшего роста занятости в этом секторе Совет хочет предложить такой же пакет услуг для ювелирного сектора, который предоставляется текстильному и кожевенному секторам.
• Существует потребность в упрощении финансирования сектора для увеличения экспорта.
• Существует необходимость внедрить отчет Бабы Кальяни (Baba Kalyani) по увеличению экспорта для Специальной экономической зоны.
• Электронная коммерция, налог на добавленную стоимость, возврат таможенных пошлин иностранным туристам в связи с их покупкой драгоценных камней и ювелирных изделий в Индии - еще один вопрос, по которому GJEPC будет вести переговоры с правительством.
• Введение политики в отношении золота, как было объявлено в последнем отчете по бюджету, должно стать приоритетом для нового правительства.
• GJEPC будет работать с правительством Индии в области повышения квалификации работников, обучая их современным технологиям в индийских школах мирового уровня.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished