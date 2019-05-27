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29 апреля 2019

De Beers закрывает шахту Виктор

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Новости

de_beers_logo.pngDe Beers сообщила, что добыча алмазов на руднике Виктор (Victor)в Канаде, который был открыт в июле 2008 года, подошла к концу.
В компании сообщили, что последняя экономическая руда была обработана на заводе на прошлой неделе, а затем несколько дней обрабатывалась руда с низким содержанием алмазов и известняк, чтобы помочь очистить фабрику от оставшихся алмазов.
На заводе будет осуществляться комплексная остановка производства до конца июня.
«Это горько-сладкий момент для нашей компании, мы отмечаем большую работу, проделанную командой, которая трудилась на руднике Виктор. Они начали работу, когда шахта только открылась, и продолжали выполнять свои обязанности вплоть до момента остановки конвейеров на заводе. К сожалению, этот исторический забег закончился, - сказал генеральный директор De Beers Canada Ким Трутер (Kim Truter). - Это был не только первый и единственный алмазный рудник в Онтарио, Виктор также стал основой успеха нашей компании в Канаде и продолжал демонстрировать высокие показатели до самого конца, поскольку команде удалось продлить производство почти на четыре месяца после предполагаемой даты закрытия».
В 1987 году De Beers обнаружила рудник Виктор, который стал первым в Канаде экономически выгодным алмазным проектом, почти за пять лет до открытия алмазных месторождений на Северо-Западных территориях.
С момента начала строительства рудника в 2006 году De Beers Group потратила $2,6 млрд на строительство и эксплуатацию рудника.
Ожидается, что рекультивация шахты будет завершена к 2024 году.
De Beers уже объединила горнодобывающие активы в Канаде и Южной Африке.
Компания также закрыла шахту Снеп Лейк (Snap Lake) в Канаде и шахту Вурспоэд (Voorspoed) в Южной Африке.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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