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29 апреля 2019

Âme поддерживает деятельность образовательного фонда STEM for Her

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Âme Creations, ювелирный бренд выращенных в лаборатории бриллиантов, объявил, что будет поддерживать деятельность STEM for Her, некоммерческого фонда в Вашингтоне, округ Колумбия, который содействует образованию для повышения информированности и создания новых возможностей для девушек и молодых женщин в достижении успеха в области науки, технологий, инженерии и математики. 

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    Фото: Âme


Âme и STEM For Her подписали Меморандум о взаимопонимании для создания, спонсирования и проведения мероприятий в бутиках Âme или с участием сотрудников компании в других местах.
«Âme очень рада вступить в это партнерство со STEM, - заявил Алекс Попов (Alex Popov), генеральный директор и президент Âme Creations. - Помимо нашей общей поддержки успеха женщин, мы особенно рады способствовать расширению кругозора молодых женщин, заинтересованных в науке, и показать, что технология также может применяться для создания моды и красоты».
Âme Creations будет финансово поддерживать STEM For Her с помощью ежегодных отчислений. Кроме того, Âme Creations будет вносить фиксированную сумму на счет STEM For Her с каждой продажи ювелирных изделий, созданных фирмой. К каждому проданному ювелирному изделию Âme Creations будет прикреплена карточка с сообщением о STEM For Her, что позволит покупателям узнать об их вкладе в развитие фонда.
STEM - наука, технология, инженерия и математика (Science, Technology, Engineering and Mathematics) - помогает женщинам найти подход к обучению и развитию, который объединяет области науки, техники, технологии и математики.
Недавно также сообщалось, что компания Âme запустила свой флагманский магазин в Westfield Century City Mall в Лос-Анджелесе.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург






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