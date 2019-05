Âme поддерживает деятельность образовательного фонда STEM for Her

Фото: Âme

Âme и STEM For Her подписали Меморандум о взаимопонимании для создания, спонсирования и проведения мероприятий в бутиках Âme или с участием сотрудников компании в других местах.«Âme очень рада вступить в это партнерство со STEM, - заявил Алекс Попов (Alex Popov), генеральный директор и президент Âme Creations. - Помимо нашей общей поддержки успеха женщин, мы особенно рады способствовать расширению кругозора молодых женщин, заинтересованных в науке, и показать, что технология также может применяться для создания моды и красоты».Âme Creations будет финансово поддерживать STEM For Her с помощью ежегодных отчислений. Кроме того, Âme Creations будет вносить фиксированную сумму на счет STEM For Her с каждой продажи ювелирных изделий, созданных фирмой. К каждому проданному ювелирному изделию Âme Creations будет прикреплена карточка с сообщением о STEM For Her, что позволит покупателям узнать об их вкладе в развитие фонда.STEM - наука, технология, инженерия и математика (Science, Technology, Engineering and Mathematics) - помогает женщинам найти подход к обучению и развитию, который объединяет области науки, техники, технологии и математики.Недавно также сообщалось, что компания Âme запустила свой флагманский магазин в Westfield Century City Mall в Лос-Анджелесе.