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29 апреля 2019

Уральские алмазы будут представлены на выставке в Екатеринбурге

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В геологическом музее Горного университета Екатеринбурга открылась выставка уральских алмазов и копий бриллиантов, сообщает информационное агентство «Ямал-Регион».
«Если в Якутии в коренных месторождениях у нас добывают 35-40% ювелирных по качеству кристаллов, то здесь свыше 90% – это наши Уральские алмазы. То есть, они практически сразу готовы к обработке. Но крупных кристаллов, к сожалению, нет. Самый крупный уральский алмаз, найденный в 2004 году, имеет вес всего в 35 карат», - привело агенство слова директора Геологического музея Дмитрия Клейменова.
В сообщении также говорится, что первые алмазы в России были найдены 170 лет назад именно на Урале, а не в Якутии. Однако в 2014 году добыча минерала в этом регионе была прекращена. 
Тем не менее геологи , как сообщается, считают, что на Полярном Урале могут находиться коренные месторождения алмазов. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург


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