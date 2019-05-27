Уральские алмазы будут представлены на выставке в Екатеринбурге

В геологическом музее Горного университета Екатеринбурга открылась выставка уральских алмазов и копий бриллиантов, сообщает информационное агентство «Ямал-Регион».«Если в Якутии в коренных месторождениях у нас добывают 35-40% ювелирных по качеству кристаллов, то здесь свыше 90% – это наши Уральские алмазы. То есть, они практически сразу готовы к обработке. Но крупных кристаллов, к сожалению, нет. Самый крупный уральский алмаз, найденный в 2004 году, имеет вес всего в 35 карат», - привело агенство слова директора Геологического музея Дмитрия Клейменова.В сообщении также говорится, что первые алмазы в России были найдены 170 лет назад именно на Урале, а не в Якутии. Однако в 2014 году добыча минерала в этом регионе была прекращена.Тем не менее геологи , как сообщается, считают, что на Полярном Урале могут находиться коренные месторождения алмазов.