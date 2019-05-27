Делегация GJEPC встретилась с должностными лицами таможни в Джайпуре для содействия беспрепятственному ввозу драгоценных камней

Участники торговли разъяснили комиссару, что почти весь импорт осуществляется компаниями, которые в течение длительного времени регулярно импортировали сырье. Комиссар пояснил, что в настоящее время система требует от должностных лиц проверять каждую импортную партию и что он рассматривает возможность внедрения процесса «Знай своего клиента» (Know Your Client, KYC) для всех постоянных импортеров. Он объяснил, что этот процесс займет много времени. Чтобы облегчить торговлю и сгладить процесс импорта, он попросил присутствующих предложить механизм, с помощью которого можно будет быстрее обрабатывать поставки импортеров с хорошей репутацией. Он заявил, что, если это будет сделано для постоянных импортеров, сотрудники таможенных органов смогут уделять время и предоставлять ресурсы для более быстрой проверки других поставок.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished