Гражданин Зимбабве предстанет перед судом за незаконную торговлю алмазами

Агентство Manica Post сообщило, что 48-летний Тендай Макурумидзе (Tendai Makurumidze) был освобожден под залог в 500 долларов до 12 июня, когда он предстал перед мировым судом в Мутаре.
Сообщается, что 27 мая полиция получила наводку о том, что подозреваемый незаконно хранил алмазы.
Сыщики выследили подозреваемого и провели обыск.
Они нашли шесть алмазов в кармане пиджака, который носил подозреваемый.
Алмазы были переданы в компанию Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ) для оценки камней.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished