Гражданин Зимбабве предстанет перед судом за незаконную торговлю алмазами

Гражданин Зимбабве предстал перед судом по обвинению в незаконной торговле алмазами после того, как обнаружилось, что он незаконно хранил шесть драгоценных камней в Зимуне, к востоку от Зимбабве.Агентство Manica Post сообщило, что 48-летний Тендай Макурумидзе (Tendai Makurumidze) был освобожден под залог в 500 долларов до 12 июня, когда он предстал перед мировым судом в Мутаре.Сообщается, что 27 мая полиция получила наводку о том, что подозреваемый незаконно хранил алмазы.Сыщики выследили подозреваемого и провели обыск.Они нашли шесть алмазов в кармане пиджака, который носил подозреваемый.Алмазы были переданы в компанию Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ) для оценки камней.