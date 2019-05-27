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29 апреля 2019

Гражданин Зимбабве предстанет перед судом за незаконную торговлю алмазами

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Гражданин Зимбабве предстал перед судом по обвинению в незаконной торговле алмазами после того, как обнаружилось, что он незаконно хранил шесть драгоценных камней в Зимуне, к востоку от Зимбабве.
Агентство Manica Post сообщило, что 48-летний Тендай Макурумидзе (Tendai Makurumidze) был освобожден под залог в 500 долларов до 12 июня, когда он предстал перед мировым судом в Мутаре.
Сообщается, что 27 мая полиция получила наводку о том, что подозреваемый незаконно хранил алмазы.
Сыщики выследили подозреваемого и провели обыск.
Они нашли шесть алмазов в кармане пиджака, который носил подозреваемый.
Алмазы были переданы в компанию Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ) для оценки камней.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



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