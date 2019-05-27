Эксклюзив

Павел Соколов: «В любом камне есть своя красота»

Торговая марка компании «САМОЦВЕТЫ ОТ СОКОЛОВА» известна более 25 лет. Цель деятельности этой фирмы – поставка на российский рынок любых самоцветных вставок, в том числе уникальных, за исключением алмазов всех видов огранки. Ассортимент товара компании...

27 мая 2019

«Мы создаем новую современную площадку для тендеров», - говорит Ахмед Бин Сулайем, председатель правления и генеральный директор DMCC

Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), конечно-же, не нуждается в представлении, будучи широко известным во всем мире как один из руководителей современного Дубая. Как председатель правления и генеральный директор Дубайского центра биржевых товаров...

20 мая 2019

De Beers расширяет платформу Tracr перед ее официальным запуском

В мае прошлого года De Beers впервые отследила 100 дорогостоящих алмазов и бриллиантов по цепочке стоимости во время пилотного использования Tracr™, своей отраслевой платформы блокчейн. Бьянка Руакере (Bianca Ruakere), представитель De Beers...

13 мая 2019

Идеальная пара - платина и бриллианты

Ювелирный дом Leon Mege, находящийся в Нью-Йорке, давно и прочно утвердился на ювелирном рынке в качестве источника великолепных украшений, в которых платина и бриллианты часто блистают вместе, привлекая всеобщие взоры, но будучи доступны лишь некоторым...

06 мая 2019

Технологии выращивания монокристаллов алмаза в настоящее время приобрели промышленный характер

Существует мнение, что запасы природных алмазов истощатся к середине века, в связи с чем производство синтетических алмазов стремительно приобретает нарастающую актуальность. По оценкам Business Insider India, мировой рынок синтетических алмазов в 2024...

29 апреля 2019

Я хочу, чтобы жители Ботсваны получали выгоду от алмазной промышленности - президент Ботсваны

Сегодня
Новости

Президент Ботсваны Мокветси Масиси заявил, что хочет, чтобы жители Ботсваны получали выгоду от алмазов, добытых в стране, сообщают местные средства массовой информации.
Ботсвана является вторым по величине производителем алмазов в мире после России по стоимости и объему.
«Я хочу, чтобы жители Ботсваны получали выгоду от алмазной промышленности», - сообщил Масиси в интервью перед поездкой в ​​США для участия в выставке JCK в Лас-Вегасе.
Он сказал, что его участие в выставке JCK в Лас-Вегасе предоставит ему возможность поделиться с миром алмазной историей Ботсваны для содействия человеческому развитию.
«Я хочу сказать, что если мы можем быть лучшими в добыче алмазов, мы, безусловно, сможем быть лучшими и в продаже, и в получении конечных продуктов, - заявил Масиси. - Я хочу призвать общественность покупать больше наших алмазов, и наши новые переговоры с De Beers неизбежно будут успешными».
На алмазы приходится более 80% общего вклада от полезных ископаемых в ВВП Ботсваны.
Однако доля горнодобывающего сектора страны в ВВП сократилась с 25% в 2008 году до 18% в 2018 году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished