Я хочу, чтобы жители Ботсваны получали выгоду от алмазной промышленности - президент Ботсваны

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Президент Ботсваны Мокветси Масиси заявил, что хочет, чтобы жители Ботсваны получали выгоду от алмазов, добытых в стране, сообщают местные средства массовой информации.

Ботсвана является вторым по величине производителем алмазов в мире после России по стоимости и объему.

«Я хочу, чтобы жители Ботсваны получали выгоду от алмазной промышленности», - сообщил Масиси в интервью перед поездкой в ​​США для участия в выставке JCK в Лас-Вегасе.

Он сказал, что его участие в выставке JCK в Лас-Вегасе предоставит ему возможность поделиться с миром алмазной историей Ботсваны для содействия человеческому развитию.

«Я хочу сказать, что если мы можем быть лучшими в добыче алмазов, мы, безусловно, сможем быть лучшими и в продаже, и в получении конечных продуктов, - заявил Масиси. - Я хочу призвать общественность покупать больше наших алмазов, и наши новые переговоры с De Beers неизбежно будут успешными».

На алмазы приходится более 80% общего вклада от полезных ископаемых в ВВП Ботсваны.

Однако доля горнодобывающего сектора страны в ВВП сократилась с 25% в 2008 году до 18% в 2018 году.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished