Продажи Richemont за год выросли на 27% благодаря высоким показателям ювелирных домов

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Компания Richemont опубликовала свой годовой отчет за 2019 финансовый год; продажи за год увеличились на 27% по фактическому и постоянному обменному курсу, с 11 013 млн евро до 13 989 млн евро.

Продажи бутиков, находящихся под непосредственным управлением компании, выросли на 8% при постоянных обменных курсах. Такой рост был обусловлен высокими продажами ювелирных изделий и часов.

Все регионы показали рост продаж, за исключением Ближнего Востока и Африки. В Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Северной и Южной Америке продажи выросли на двузначные показатели благодаря потребителям из континентального Китая, Гонконга, Кореи и США.

«В относительно благоприятных условиях продажи увеличились на 27% при фактических и постоянных обменных курсах, что отражает рост во всех сферах бизнеса и каналах дистрибуции. За исключением YNAP и Watchfinder, которые в совокупности именуются нашими «онлайн-дистрибьюторами», продажи за этот период выросли на 8% как по фактическим, так и по постоянным обменным курсам. Ювелирные дома и канал розничной торговли показали самые высокие результаты. Большинство наших рынков показывало положительные результаты, что обусловлено двузначным ростом в США и на всех основных рынках Азиатско-Тихоокеанского региона», - сказал Йоханн Руперт (Johann Rupert), председатель Richemont.

«Ювелирные дома показали самые высокие результаты. Cartier успешно запустила обновленную культовую линию часов «Santos de Cartier» и продолжала реализовывать свои ювелирные коллекции, в частности «Juste un Clou». Запуск новой ювелирной коллекции «Clash de Cartier» в апреле 2019 года демонстрирует неослабевающий творческий потенциал ювелирного дома. Van Cleef & Arpels с большим успехом отпраздновали 50-летие своей символической коллекции «Alhambra» и продолжили обогащать свой ювелирный ряд, в частности дополнив коллекцию «Frivole»», - добавил он.

Валовая прибыль компании выросла на 20%, до 8 645 миллионов евро. Консолидация онлайн-дистрибьюторов способствовала увеличению валовой прибыли, но снизила валовую маржу Richemont до 61,8% по сравнению с 65,2% годом ранее.

Операционная прибыль выросла на 5%, до 1 943 миллионов евро. Операционная маржа составила 13,9% по сравнению с 16,7% годом ранее. Чистые операционные расходы увеличились на 26% по отчетным данным. Прибыль за год выросла на 128% и составила 2 787 миллионов евро.

Прибыль на акцию увеличилась на 128%, до 4 927 евро.

Денежный поток от операционной деятельности сократился на 392 млн евро, до 2 311 млн евро.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург