Конференция в честь 300-летия горного и промышленного надзора

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24 мая на ГОКе им. В.П. Гриба состоялась конференция в рамках празднования 300‑летия российского горного и промышленного надзора под эгидой Северо‑Западного управления Ростехнадзора.









Фото: AGD Diamonds







В зале совещаний Управления ГОКа им. В. Гриба представители Ростехнадзора, ПАО «Севералмаз», ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» и АО «Северо-Онежский бокситовый рудник» рассказали о деятельности своих организаций, поделились планами на будущее. Заместитель руководителя Северо‑Западного управления Ростехнадзора Эдуард Пивоваров выступил с презентацией «300‑летие российского горного и промышленного надзора – история, современность и перспективы».

В ходе обзорной экскурсии по ГОКу им. Гриба участники конференции посетили смотровую площадку карьера, горно-транспортную диспетчерскую, обогатительную фабрику. Своими глазами увидели всю технологическую цепочку производства горно-обогатительного комбината.

Подводя итоги визита, начальник отдела промышленной безопасности управления Ростехнадзора по Архангельской области Светлана Порошкина отметила: «ГОК им. В. Гриба с точки зрения соблюдения всех наших нормативов выглядит традиционно хорошо. В отличие от других компаний, количество нарушений по итогам каждой проверки здесь всегда минимально. Хотелось бы, чтобы и другие предприятия находились на столь же высоком уровне ответственного исполнения требований законодательства, как AGD Diamonds.